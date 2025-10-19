Самозахват земель в Алматы: аким взял ситуацию на контроль

Во время встречи Дархана Сатыбалды с жителями ЖК Lamiya были подняты темы бесперебойного электроснабжения и передачи инженерных сетей на баланс города. По итогам обсуждения аким поручил уполномоченным органам проработать вопрос строительства дополнительной трансформаторной подстанции и резервного кабеля с последующей передачей объектов на баланс города.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, управлению коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции поручено провести проверку деятельности предыдущей управляющей компании в пределах компетенции.

В микрорайоне Коктем жители выразили обеспокоенность возможной застройкой свободных территорий. По поручению акима города будет проведена дополнительная проверка по фактам самозахвата земель.

Фото: акимат Алматы

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что сохранение зеленых зон и развитие общественных пространств остаются приоритетами городской политики.

— Все решения должны приниматься строго в соответствии с генеральным планом города — открыто и с учетом мнения жителей. Если участок относится к зеленой зоне, никакого строительства и вырубки деревьев там не будет. Мы не допустим уничтожения зеленых насаждений, — отметил аким города.

Фото: акимат Алматы

В акимате подчеркнули, что все обращения жителей взяты на личный контроль и будут рассмотрены в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что акимат Алматы ужесточает требования к подрядным организациям, участвующим в государственных закупках.