    22:10, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Самозахват земель в Алматы: аким взял ситуацию на контроль

    Жители жилого комплекса Lamiya и микрорайона Коктем обратились к акиму Алматы с рядом наболевших вопросов, передает агентство Kazinform.

    Самозахват земель в Алматы: аким взял ситуацию на контроль
    Фото: акимат Алматы

    Во время встречи Дархана Сатыбалды с жителями ЖК Lamiya были подняты темы бесперебойного электроснабжения и передачи инженерных сетей на баланс города. По итогам обсуждения аким поручил уполномоченным органам проработать вопрос строительства дополнительной трансформаторной подстанции и резервного кабеля с последующей передачей объектов на баланс города.

    Самозахват земель в Алматы: аким взял ситуацию на контроль
    Фото: акимат Алматы

    Кроме того, управлению коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции поручено провести проверку деятельности предыдущей управляющей компании в пределах компетенции.

    В микрорайоне Коктем жители выразили обеспокоенность возможной застройкой свободных территорий. По поручению акима города будет проведена дополнительная проверка по фактам самозахвата земель.

    Самозахват земель в Алматы: аким взял ситуацию на контроль
    Фото: акимат Алматы

    Дархан Сатыбалды подчеркнул, что сохранение зеленых зон и развитие общественных пространств остаются приоритетами городской политики.

    — Все решения должны приниматься строго в соответствии с генеральным планом города — открыто и с учетом мнения жителей. Если участок относится к зеленой зоне, никакого строительства и вырубки деревьев там не будет. Мы не допустим уничтожения зеленых насаждений, — отметил аким города.

    Самозахват земель в Алматы: аким взял ситуацию на контроль
    Фото: акимат Алматы

    В акимате подчеркнули, что все обращения жителей взяты на личный контроль и будут рассмотрены в установленном порядке.

    Ранее сообщалось, что акимат Алматы ужесточает требования к подрядным организациям, участвующим в государственных закупках. 

    Еламан Турысбеков
    Автор
