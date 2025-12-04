Самой молодой миллиардершей стала бывшая балерина, создавшая IT-бизнес

Компанию Kalshi в 2018 году основали два студента Массачусетского технологического института (MIT) — Луана Лопес Лара и Тарек Мансур. За несколько лет стартап превратился в одну из самых быстрорастущих финтех-платформ США.

Недавно компания привлекла 300 млн долларов инвестиций, а уже через два месяца получила еще около 1 млрд долларов. Это позволило увеличить оценку Kalshi до 5 млрд долларов, а затем по итогам следующего раунда до 11 млрд.

Путь Луаны Лопес Лары оказался нетипичным для финтех-индустрии. В юности она профессионально занималась классическим балетом и училась в школе Большого театра в Бразилии, прежде чем полностью сменить направление карьеры и заняться технологиями и финансовыми рынками.

Как отмечает сама девушка, стремительный рост компании стал возможен благодаря доверию инвесторов и быстрому масштабированию бизнеса.

Kalshi позиционирует себя как регулируемый правительством маркетплейс для контрактов на предсказания. Пользователи платформы могут делать прогнозы и торговать контрактами на исход различных событий — от выборов и экономических показателей до спортивных и культурных мероприятий. В 2020 году компания получила одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), что позволило ей легально работать на финансовом рынке и перейти от статуса стартапа к крупному финтех-игроку.

Последний инвестиционный раунд поддержали крупные венчурные фонды, включая Sequoia Capital и Andreessen Horowitz, что свидетельствует о высоком доверии к бизнес-модели Kalshi. Сейчас компания занимает ведущие позиции в быстро растущем сегменте рынка, который объединяет финансовые спекуляции с прогнозированием реальных событий.

По словам Лопес Лары, они изначально ставили перед собой цель создать крупнейшую финансовую биржу в мире законными путями.

— Нам было принципиально важно строить бизнес легально, потому что нашей целью было создание крупнейшей финансовой биржи в мире. В этом вопросе мы никогда не были готовы идти на компромисс, — подчеркнула предпринимательница.

