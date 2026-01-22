Самосвалы возвращаются на дороги: что изменилось с 2026 года

С начала 2026 года вступили в силу изменения в Закон «Об автомобильном транспорте», которые напрямую затрагивают перевозчиков и владельцев самосвалов. Нововведения касаются норм, регулирующих движение грузового транспорта по автомобильным дорогам общего пользования и улицам населённых пунктов.

Как сообщили в Инспекции транспортного контроля по Карагандинской области, ранее в законодательстве действовало ограничение, запрещавшее перевозку грузов самосвалами, если их разрешенная максимальная масса превышала допустимую общую массу автотранспортного средства, установленную в Республике Казахстан.

— Данная норма впервые была введена в 2015 году, затем отменена в 2019-м и позже вновь закреплена в Законе в виде статьи 38-2 с отложенным сроком введения — с 1 января 2026 года. Основной целью оставалось сохранение автомобильных дорог, на строительство и ремонт которых расходуются значительные бюджетные средства, — пояснили в Инспекции транспортного контроля.

Для понимания сути изменений специалисты обращают внимание на принципиальную разницу между двумя понятиями — разрешенной максимальной массой и допустимой общей массой автотранспортного средства.

Разрешенная максимальная масса — это технический показатель, установленный заводом-изготовителем. Он включает массу самого автомобиля, водителя, пассажиров, топлива и груза. Так, трехосный самосвал может быть конструктивно рассчитан на перевозку, к примеру, 25 тонн груза при собственной массе 12–13 тонн. В этом случае его разрешенная максимальная масса составляет порядка 37 тонн.

Допустимая общая масса — это уже норматив, действующий на территории Казахстана. Он утвержден приказом и. о. министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 342. Для такого же трехосного самосвала допустимая общая масса составляет 25 тонн, в отдельных случаях — 26 тонн.

— Именно это расхождение между техническими характеристиками транспортных средств и установленными в стране нормативами ранее фактически ограничивало движение самосвалов по дорогам общего пользования, — отметили в Инспекции транспортного контроля по Карагандинской области.

С 1 января 2026 года ситуация изменилась. Принятая ранее норма, запрещающая движение самосвалов только на основании превышения их разрешенной максимальной массы над допустимой общей массой, была отменена и одновременно введена в действие в новой редакции.

— Согласно действующим изменениям, ограничения в отношении движения самосвалов не применяются при условии соблюдения допустимых весовых и габаритных параметров. Перевозка грузов самосвалами по автомобильным дорогам общего пользования осуществляется свободно, — сообщили в ведомстве.

При этом контроль за соблюдением норм существенно усиливается за счет автоматизации.

На территории Карагандинской области вводятся в эксплуатацию шесть автоматизированных станций измерения (АСИ), пять из которых уже работают. Эти комплексы интегрированы с интеллектуальной транспортной системой и функционируют в полностью автоматическом режиме.

АСИ фиксируют вид и марку транспортного средства, государственный регистрационный номер, весовые и габаритные параметры, а также нагрузку на оси. В быту такие комплексы чаще называют «арками» — это конструкции над проезжей частью со встроенными датчиками в дорожном покрытии.

— Принцип работы автоматизированных станций схож с системой «Сергек». В случае превышения допустимых параметров информация передается автоматически, а уведомление о необходимости уплаты штрафа направляется владельцу транспортного средства без участия инспектора, — уточнили в Инспекции транспортного контроля.

Наряду с автоматическим контролем в регионе продолжают работать и традиционные посты транспортного контроля. В Карагандинской области действуют три передвижных и один стационарный пост РГУ Инспекции транспортного контроля.

Для сравнения: протяженность автомобильной сети области превышает 8,4 тысячи километров, а количество зарегистрированных самосвалов достигает 2487 единиц.

В Инспекции подчеркивают: снятие формальных ограничений не означает ослабления требований.

— Владельцам и перевозчикам необходимо строго соблюдать действующие весовые и габаритные нормы. В условиях автоматического контроля любое превышение фиксируется в режиме реального времени, — резюмировали в ведомстве.

Ранее депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы отметил, что запрет на движение самосвалов в РК вызовет массовое недовольство. Поэтому по мнению народного избранника, нужно было пересмотреть закон.