Вызовет массовое недовольство — депутат о запрете на движение самосвалов в РК

По его словам, под предлогом «заботы о дорогах» вводится норма, которая уже однажды доказала свою неработоспособность.

— Эта норма уже была. Подобный запрет действовал и ранее, но в 2019 году был отменен, потому что показал себя неэффективным и непригодным к применению. В 2022 году его вернули в тот же вид, просто с отсрочкой до 2026 года. Ничего не изменилось — кроме того, что теперь последствия будут куда масштабнее. Сертификат есть — значит, допуск есть. Каждый самосвал, ввозимый в Казахстан, проходит сертификацию соответствия требованиям национального законодательства. Это значит, что государство само признало такую технику соответствующей и допустило ее эксплуатацию, — написал депутат на своей странице в Facebook.

Фото: inform.kz/person/bolatbek-nazhmetdinuly-aliev

Нажметдинулы отметил, что трехосное шасси используется не только в самосвалах, но и в бетономешалках, контейнеровозах, зерновозах, бортовых грузовиках, автобусах.

— Технически это один и тот же автомобиль. Но запрет почему-то касается только самосвалов. Не техника виновата, а контроль. Если дороги разрушаются — виноват не кузов, а не качественное строительство и система надзора. У нас действуют нормы осевой нагрузки (8–10 тонн), система взвешивания и транспортная инспекция. Если контроль не работает — надо систему контроля перезапустить, а не запрещать целый класс машин. Проще обвинить перевозчиков, чем навести порядок в администрировании, — заявил он.

Сегодня, по словам депутата, в Казахстане около 36 500 трехосных самосвалов. Они задействованы во всех сферах: в строительстве дорог, школ, больниц, жилья, на ТЭЦ и объектах электроснабжения, в системах водоснабжения и газораспределения, при перевозке угля в зимний период, в недропользовании, на промышленных объектах.

Самосвалы активно используются обслуживающими сервисными компаниями в структурах «Самрук-Казына», в том числе «КазМунайГаз», «Казатомпром», а также в акиматах, МЧС, МВД, Министерстве обороны и других госорганах. Большое количество таких машин работают на подряде и в добывающих компаниях.

— Если эту технику остановить — это вызовет паралич в реальном секторе экономики, создаст дефицит техники, рост себестоимости и срыв государственных проектов. Многие компании и частные владельцы не смогут выполнять обязательства по лизингу и кредитам, что приведет к волне неплатежей и банкротств. И это неизбежно вызовет массовое недовольство, которое может стать триггером социальных вспышек и привести к куда более серьезным последствиям. И госорганы: МИО (ГКП), из министерских РГП, придут к руководству страны с просьбой пересмотреть норму закона. В итоге правительству все равно придется приостановить или отменить норму — но уже после того, как нанесен ущерб экономике и доверию, — подчеркнул Нажметдинулы.

Депутат заявил, что готов выступить инициатором внесения поправки в законодательство — о пересмотре и отмене статьи 38-2 Закона «Об автомобильном транспорте».