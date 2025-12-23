РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:49, 23 Декабрь 2025

    Самолет военно-морских сил Мексики разбился в Техасе

    Самолет военно-морских сил Мексики, выполнявший медицинскую миссию, потерпел крушение при заходе на посадку в районе Галвестона, штат Техас, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: ТАСС

    Ведомство уточнило, что сразу после инцидента были активированы протоколы поиска и спасения совместно с местными властями США.

    По информации техасского издания The Daily News, самолет выполнял рейс из Монтеррея (штат Нуэво-Леон, Мексика) в Галвестон.

    Крушение произошло при заходе на посадку в международном аэропорту Скоулз в условиях густого тумана и ограниченной видимости.

    На борту находились восемь человек — два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка. Самолет упал в залив Галвестон.

    Ранее сообщалось, что самолет Ан-22 упал в Ивановской области, на борту находились семь человек.

