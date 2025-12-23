Самолет военно-морских сил Мексики разбился в Техасе

Ведомство уточнило, что сразу после инцидента были активированы протоколы поиска и спасения совместно с местными властями США.

По информации техасского издания The Daily News, самолет выполнял рейс из Монтеррея (штат Нуэво-Леон, Мексика) в Галвестон.

Крушение произошло при заходе на посадку в международном аэропорту Скоулз в условиях густого тумана и ограниченной видимости.

На борту находились восемь человек — два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка. Самолет упал в залив Галвестон.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-22 упал в Ивановской области, на борту находились семь человек.