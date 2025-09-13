РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:16, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Самолет в Японии совершил аварийную посадку, пострадали пять человек

    При выполнении рейса на борту сработала сигнализация, предупреждающая о возможном возгорании в грузовом отсеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Самолет в Японии совершил аварийную посадку, пострадали пять человек
    Фото: wikipedia.org

    Самолет авиакомпании United Airlines, следовавший рейсом из аэропорта Нарита рядом с Токио на Филиппины, совершил аварийную посадку в японском аэропорту Кансай. Как сообщил телеканал NHK, пять человек получили легкие травмы.

    Самолет находился на высоте 10 000 м в 200 км от побережья префектуры Вакаяма, когда сработала сигнализация, предупреждающая о возможном возгорании в грузовом отсеке. Экипаж принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Кансай.

    После приземления пассажиры эвакуировались по надувным трапам. В результате пять человек получили легкие травмы. Тушение возгорания не производилось. Взлетно-посадочные полосы были закрыты несколько часов, однако потом работа аэропорта возобновилась в полном объеме.

