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Самолет АН-2 загорелся при посадке близ Аральска
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Самолет АН-2 частной авиакомпании «Тараз Жана Алем» загорелся при посадке недалеко от Аральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
«Сегодня в 12:30 при посадке в 10 км южнее от Аральска произошло возгорание воздушного судна АН-2 частной авиакомпании «Тараз Жана Алем». Воздушное судно выполняло санитарный рейс TJA5217 по маршруту Кызылорда – Аральск
На борту находились 2 члена экипажа и 1 пассажир. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе комитета.
Департаментом по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование.
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