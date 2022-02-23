Самолет АН-2 загорелся при посадке близ Аральска

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Самолет АН-2 частной авиакомпании «Тараз Жана Алем» загорелся при посадке недалеко от Аральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Сегодня в 12:30 при посадке в 10 км южнее от Аральска произошло возгорание воздушного судна АН-2 частной авиакомпании «Тараз Жана Алем». Воздушное судно выполняло санитарный рейс TJA5217 по маршруту Кызылорда – Аральск

На борту находились 2 члена экипажа и 1 пассажир. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе комитета.

Департаментом по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование.