Самолечение из TikTok: почему советы из соцсетей опасны

Короткие видео о лечении выглядят убедительно, но не учитывают диагноз, анализы и противопоказания, поэтому в лучшем случае совет не поможет, а в худшем — навредит здоровью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Медицинский контент прочно закрепился в трендах. Врачи объясняют сложные вещи простым языком, говорят о профилактике и развенчивают мифы. Однако у этого просвещения есть и обратная сторона — заочное лечение, когда короткий ролик подменяет полноценный прием у специалиста.

Подобные видео обычно строятся по одной схеме. Автор уверенно перечисляет симптомы, обещает быстрый результат и использует триггерные фразы вроде «натурально, без химии» или «врачи об этом молчат». Для убедительности в кадре может появиться белый халат, упаковка препарата или ссылка на онлайн-магазин. Зритель видит совпадение симптомов и ошибочно полагает, что диагноз найден.

На деле человеческий организм устроен гораздо сложнее. Хроническая усталость — это не только признак онкологии, но и возможное следствие простого недосыпа, анемии или депрессии. Боль в груди не всегда означает инфаркт и может оказаться банальной изжогой, а высыпания на коже — акне, а не инфекцией. Алгоритмы соцсетей не знают анамнеза пользователя, его возраста и препаратов, которые он уже принимает. Поэтому могут трактовать ваши симптомы, как предвестник чего-то ужасного.

Опасная иллюзия натуральности

Часто TikTok-эксперты предлагают заменить доказательную медицину натуральными средствами. В таких роликах тяжелые заболевания объясняют шлаками, паразитами или закислением организма, а вместо клинического обследования предлагают травы, соду, соки, БАДы и детокс-программы.

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Главный риск в такой ситуации — потерянное время. При онкологии, тяжелых инфекциях, туберкулезе, сахарном диабете и болезнях сердца промедление может стоить пациенту шанса на выздоровление.

Кроме того, натуральное — не всегда означает безопасное. Травы и добавки содержат активные вещества, способные вызвать аллергию, резкие скачки давления, повлиять на свертываемость крови, работу печени и почек, а также вступить в опасный конфликт с постоянными лекарствами пациента.

Антибиотики «на всякий случай»

Еще одна распространенная тенденция — бесконтрольный прием антибиотиков. В этой категории видео блогеры или голос ИИ предлагают лечить антибиотиками все виды заболеваний, главное, подобрать правильные. Настоящие врачи называют такие советы не просто бесполезным, но и потенциально опасными. Большинство простудных заболеваний вызываются вирусами, тогда как антибиотики воздействуют исключительно на бактерии. В случае вирусной инфекции препарат не ускорит выздоровление, зато гарантированно даст побочные эффекты и повысит риск антимикробной резистентности.

Даже если вам повезло и в вашей ситуации применение антибиотиков оправдано, без назначения врача пациент выбирает препарат наугад, ошибается с дозировкой или бросает курс после первых улучшений. В итоге болезнь возвращается, а микробы становятся менее чувствительными к лечению.

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Миф о высоком кортизоле

Усталость, отеки, бессонницу и лишний вес в соцсетях сегодня модно объяснять высоким уровнем кортизола. Зрителям предлагают магний, ашваганду, специфические диеты или отказ от кофе.

Однако за постоянной усталостью могут скрываться депрессия, нарушение сна, дефицит витаминов, аутоиммунные заболевания, проблемы с сердцем или щитовидной железой. Пока человек пытается снизить кортизол по видеоинструкциям, реальная патология может прогрессировать. Особенно рискованны советы по самостоятельному приему гормональных, мочегонных, седативных препаратов или средств для снижения веса. В этом, как и любом другом случае возникновения дискомфорта, лучше сразу обращаться к врачу.

Мода на диагнозы

Отдельного внимания заслуживает огромный сегмент, посвященный ментальному здоровью. С одной стороны, информация о клинической депрессии, выгорании, СДВГ и расстройствах аутистического спектра помогает людям осознать проблему и обратиться к специалисту.

С другой стороны, пугают масштабы упрощения. Сложные нейроотличные состояния сводятся к примитивным клише: «Часто прокрастинируете — у вас СДВГ» или «раздражает шум — это аутизм». Нормальные реакции психики начинают восприниматься как патология.

В результате напуганный пользователь либо бесконтрольно принимает рецептурные ноотропы, либо списывает реальное клиническое заболевание на модную особенность характера. Психиатрические и неврологические диагнозы невозможно поставить по одному ролику — они требуют глубокого сбора анамнеза и оценки влияния симптомов на качество жизни.

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Не менее опасен пласт непрофессиональных рекомендаций по уходу за кожей. Неправильное использование кислот, ретинола и пилингов может вызвать ожоги и аллергический дерматит, а советы лечить акне гормональными мазями без контроля врача приводят к тяжелым последствиям.

Реакция государства и масштаб проблемы

Люди верят таким советам не только из доверчивости. Соцсети дают то, чего часто не хватает в реальной системе здравоохранения — мгновенный ответ, простое объяснение и надежду. В поликлинике нужно ждать приема, тогда как в TikTok ответ можно получить за 30 секунд.

В Казахстане эта проблема уже вышла на государственный уровень. По данным депутата Мажилиса Гульдары Нурым, до 42% граждан хотя бы раз следовали советам о лечении из соцсетей, самостоятельно ставили себе диагнозы и назначали препараты. Среди последствий — побочные реакции, устойчивость к антибиотикам и поздняя диагностика заболеваний. Депутат особо выделила проблему агрессивного продвижения БАДов, предложив создать их открытый реестр и обязать авторов рекламы предупреждать о необходимости очной консультации врача.

Параллельно Минздрав РК заявляет о намерении усилить контроль за отпуском антибактериальных препаратов. В ведомстве отмечают, что антибиотики продолжают продаваться без рецепта, в том числе через цифровые платформы, что напрямую стимулирует культуру самолечения.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане усилят контроль за антибиотиками, а также почему ВОЗ беспокоится об их правильном использовании .

Также сообщалось, что обязательную маркировку БАДов вводят в Казахстане.