Почему ВОЗ беспокоится о правильном использовании антибиотиков – Гульзира Жусупова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе ВОЗ с 18 по 24 ноября проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков под девизом «Противомикробные препараты требуют осторожного обращения!».О содержании этой глобальной кампании в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала руководитель центра рационального использования лекарственных средств Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК Гульзира Жусупова.

– С какой целью ВОЗ проводит Всемирную неделю правильного использования антибиотиков? Какие в этой сфере существуют проблемы?

– Устойчивость бактерий к противомикробным препаратам угрожает самим основам современной медицины, надежности эффективных глобальных медико-санитарных ответных мер на стойкую угрозу со стороны инфекционных болезней. Наличие эффективных противомикробных препаратов является обязательным условием как для профилактических, так и для лечебных мер, поскольку они обеспечивают защиту пациентов от потенциально смертельных болезней и позволяют проводить с наименьшим риском такие сложные процедуры, как хирургические операции и химиотерапия.

Однако систематическое неправильное и чрезмерное использование этих лекарственных средств в медицине и производстве пищевых продуктов поставило под угрозу все страны. На этапе разработки находятся лишь немногие препараты-заменители. Без согласованных и незамедлительных действий в глобальных масштабах мир будет приближаться к «пост-антибиотической» эре, когда самые обычные инфекции могут снова стать смертельными.

Бесконтрольное применение антибиотиков представляет опасность для всего общества. Если самостоятельный прием обезболивающих лекарств или таблеток «от давления» без совета врача и без рецепта чреват осложнениями для конкретного больного, то применение антибиотиков ведет к более глобальной проблеме.

Чем больше мы без должных на то оснований принимаем антибиотики, тем больше становится бактерий, устойчивых к ним. А это значит, в будущем возможна полная потеря контроля над ситуацией. Во всем мире наблюдаются высокие показатели устойчивости к антибиотикам, используемым для лечения таких распространенных бактериальных инфекций, как инфекции мочевыводящих путей, сепсис, инфекции, передаваемые половым путем, и некоторые формы диареи, что свидетельствует об истощении нашего арсенала эффективных антибиотиков.

Устойчивость бактерий к противомикробным препаратам является комплексной проблемой и требует коллективного многосекторального подхода. Концепция «Единое здравоохранение» предполагает объединение усилий широкого круга секторов и заинтересованных сторон, занимающихся вопросами здоровья человека, наземных, водных животных и растений, проблемами производства продовольствия и кормов, охраны окружающей среды, позволяя им взаимодействовать и совместно разрабатывать и осуществлять программы, стратегии, законодательные меры и исследования, направленные на повышение показателей здоровья населения.

С 2020 года Всемирная неделя правильного использования антибиотиков получила название «Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов». Новое название отражает расширение тематики недели, поскольку теперь она посвящена всем типам противомикробных препаратов, включая антибиотики, противогрибковые, противопаразитические и противовирусные средства. Всемирная неделя проводится ежегодно, начиная с 2015 года в виде глобальной кампании, направленной на повышение осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам во всем мире и пропаганду передовых методов, позволяющих замедлить появление и распространение лекарственно устойчивых инфекций, среди широкой общественности, медицинских работников и политиков.

– Казахстанские специалисты отмечают, что в условиях пандемии коронавируса многие граждане занимаются самолечением, в том числе с использованием антибиотиков. Насколько это опасно или вредно именно для зараженных коронавирусом?

– Коронавирусная инфекция развивается под воздействием вируса. Антибиотики эффективны только при бактериальной инфекции и на вирусы не воздействуют. Поэтому применение антибиотиков при коронавирусной инфекции нецелесообразно.

Применение антибиотиков при коронавирусной инфекции оправдано при присоединении бактериальной инфекции, а это можно определить, сдав анализ на определение возбудителя и чувствительности препаратов к нему.

Наряду с этим, изначальное представление об эффективности антибактериальных препаратов тоже оказалось под сомнением, так как развитие вторичной пневмонии не всегда имело причиной бактериальную инфекцию, а в большинстве случаев инфекция была связана с вирусной этиологией, и бесконтрольное применение антибиотиков только ухудшило течение заболевания и увеличило риск развития устойчивости к противомикробным препаратам.

– Каких правил следует придерживаться пациентам при амбулаторном назначении им антибиотиков?

– Для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам и борьбы с ним населению рекомендуется: принимать антибиотики только по назначению квалифицированного работника здравоохранения; никогда не требовать антибиотиков, если, по словам медработника, в них нет необходимости; всегда соблюдать рекомендации медработника при использовании антибиотиков – необходимо полностью завершить курс лечения, прописанный врачом. Также нельзя давать свои антибиотики другим лицам или не использовать оставшиеся антибиотики. Не нужно принимать антибиотики для лечения вирусных инфекций, ведь они на вирусы не действуют. Нельзя также принимать антибиотики «для профилактики», «чтобы ничего не случилось», «для подстраховки».

– Что делать, если назначенный для амбулаторного лечения антибиотик отсутствует в продаже?

– Согласно приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования при определенных заболеваниях и состояниях на амбулаторном уровне пациентам положены противомикробные препараты, такие как: «Амоксициллин», «Кларитромицин», «Метронидазол», «Стрептомицин», «Канамицин», «Амикацин», «Левофлоксацин», «Моксифлоксацин», «Линезолид», «Триметоприм/сульфаметоксазол», «Тобрамицин», «Колистиметат натрия», «Азитромицин», «Доксициклин», «Ципрофлоксацин», «Цефиксим», «Нитрофурантоин», «Цефуроксим», «Эритромицин», «Цефтриаксон», «Нитрофурантоин» и другие. С полной версией приказа можно ознакомиться по ссылке http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015724.

Таким образом, категории населения, состоящие на диспансерном учете, при определенных заболеваниях и состояниях имеют право на получение противомикробных препаратов в рамках ГОБМП и ОСМС.

– Спасибо за беседу.