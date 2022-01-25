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Саммит СВМДА пройдет в Нур-Султане – Касым-Жомарт Токаев

25 Января 2022 16:23
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Саммит СВМДА пройдет в Нур-Султане – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил принять участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Председателя КНР и президентов стран Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Успешная реализация наших далеко идущих планов невозможна без обеспечения безопасности в регионе. На фоне продолжающейся глобальной турбулентности мы могли бы сообща, в том числе, используя созидательный потенциал Шанхайской организации сотрудничества, поработать над укреплением мира и стабильности в центре Евразии», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.

Глава государства обратил внимание на значительные возможности Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«В качестве действующего председателя этого форума Казахстан предпринимает системные шаги по повышению эффективности СВМДА. Трансформация совещания в организацию по безопасности и развитию в Азии позволило бы вывести наши коллективные усилия по противодействию текущим вызовам и угрозам на качественно новый уровень. Хочу поблагодарить вас, коллеги, за поддержку этой инициативы и пригласить принять участие в юбилейном саммите СВМДА в столице Казахстана осенью этого года», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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#Центральная Азия   #Президент Казахстана   #Нур-Султан   #Китай   #Международная деятельность РК   #СВМДА  
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Автор:

Анеля Касымова

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