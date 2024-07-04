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    14:18, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Саммит ШОС — это своеобразный геополитический успех Казахстана — эксперт Института парламентаризма

    Жанар Тулиндинова
    Фото: Институт парламентаризма

    Исполнительный директор Института парламентаризма Жанар Тулиндинова рассказала о важности проведения саммита ШОС в Астане, а также о его влиянии на восприятие Казахстана на международной арене, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жанар Тулиндинова отметила рост авторитета саммита ШОС. В качестве доказательства эксперт привела факт визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

    — Это говорит о том, что ШОС становится центром принятия решений. И решения принимаются в том числе и в сфере геополитики, — заявила Жанар Тулиндинова в беседе с корреспондентом агентства Kazinform.

    Кроме того, помимо официальной повестки председательство Казахстана проходит под знаком укрепления торгово-экономических связей, энергетического сотрудничества, транспортно-логистического. К тому же большую роль играет неофициальная часть саммита, кулуарные встречи, двухсторонние встречи глав государств.

    — Это и придает особый статус саммиту ШОС. Мы не можем сейчас говорить о содержании каждой из этих встреч, но очевидно, что все острые вопросы там решаются, обсуждаются, по крайней мере, — добавила эксперт.

    По словам Жанар Тулиндиновой, саммит ШОС в Астане привлек внимание международного сообщества, ведь в мероприятии участвуют главы стран, без которых невозможно решение ряда геополитических вопросов.

    - Саммит показывает, что у Казахстана есть авторитет, чтобы модерировать международную политическую повестку на таком высоком уровне. Сюда приехали лидеры тех стран, без которых многие важные международные вопросы не могут быть решены, – говорит она.

    Эксперт отметила, что саммит впервые проходит в формате «ШОС плюс», что говорит о возрастающем авторитете организации и Казахстана.

    Теги:
    Казахстан Сотрудничество Саммит ШОС Астана Комментарий Экономика Международные отношения
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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