Исполнительный директор Института парламентаризма Жанар Тулиндинова рассказала о важности проведения саммита ШОС в Астане, а также о его влиянии на восприятие Казахстана на международной арене, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жанар Тулиндинова отметила рост авторитета саммита ШОС. В качестве доказательства эксперт привела факт визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

— Это говорит о том, что ШОС становится центром принятия решений. И решения принимаются в том числе и в сфере геополитики, — заявила Жанар Тулиндинова в беседе с корреспондентом агентства Kazinform.

Кроме того, помимо официальной повестки председательство Казахстана проходит под знаком укрепления торгово-экономических связей, энергетического сотрудничества, транспортно-логистического. К тому же большую роль играет неофициальная часть саммита, кулуарные встречи, двухсторонние встречи глав государств.

— Это и придает особый статус саммиту ШОС. Мы не можем сейчас говорить о содержании каждой из этих встреч, но очевидно, что все острые вопросы там решаются, обсуждаются, по крайней мере, — добавила эксперт.

По словам Жанар Тулиндиновой, саммит ШОС в Астане привлек внимание международного сообщества, ведь в мероприятии участвуют главы стран, без которых невозможно решение ряда геополитических вопросов.

- Саммит показывает, что у Казахстана есть авторитет, чтобы модерировать международную политическую повестку на таком высоком уровне. Сюда приехали лидеры тех стран, без которых многие важные международные вопросы не могут быть решены, – говорит она.

Эксперт отметила, что саммит впервые проходит в формате «ШОС плюс», что говорит о возрастающем авторитете организации и Казахстана.