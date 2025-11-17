РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    00:22, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Самый высокий в мире отель открыли в Дубае

    Высота здания составляет 377 метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: timeoutdubai.com

    Новый пятизвездочный отель Ciel Dubai Marina, расположенный в Дубае, начал принимать первых гостей. Проект получил широкую известность еще на стадии строительства как самая высокая гостиница в мире.

    Высота здания составляет 377 м. Предыдущий рекорд принадлежал Gevora Hotel высотой 356 м, который также находится в Дубае. Гостиница насчитывает 82 этажа и 1 004 номера. На территории гостиничного комплекса также открылся самый высокий в мире инфинити-бассейн. Он расположен на 76-м этаже на высоте 310 м.

    Объединенные Арабские Эмираты входят в тройку стран-лидеров по числу небоскребов высотой от 150 м. Здесь насчитывается не менее 345 таких зданий, из которых 269 расположены в Дубае.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Изначально гостиница Ciel Dubai Marina должна была открыться в 2024 году, однако сроки реализации проекта неоднократно переносились. Строительство 82-этажного здания обошлось примерно в $544 млн и заняло пять лет. 

