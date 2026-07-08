Самый ответственный этап только начинается — эксперт о новой Конституции Казахстана

Вступление в силу новой Конституции Казахстана знаменует начало нового этапа развития государственных институтов и последовательной политической модернизации страны. Такое мнение в беседе с собственным корреспондентом Kazinform высказала руководитель центра Центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии Российской академии наук Александра Перминова.

По ее словам, речь идет не просто об изменении Основного закона, а о формировании новой модели государственного управления, которая стала логичным продолжением политических реформ последних лет.

— Мы говорим не столько об изменении Конституции, сколько о новом этапе институционального развития государства. Казахстан подошел к этому этапу последовательно. Высокая явка и результаты референдумов последних лет показывают, что модернизация государственных институтов развивается в постоянном диалоге между государством и обществом, — отметила эксперт.

По мнению Александры Перминовой, особое значение имеет то, что ключевые политические решения проходят общественную легитимацию.

— Государство постоянно сверяет свои шаги с мнением граждан. Именно поэтому можно говорить, что принимаемые решения обладают высокой устойчивостью. Такой механизм особенно важен в период масштабных политических преобразований, — считает она.

Эксперт отметила, что нынешняя реформа направлена не только на обновление Конституции, но и на комплексное совершенствование всей законодательной базы.

— Сегодня уже приняты конституционные законы, регулирующие деятельность новых институтов государственной власти. Если Конституция определила общие принципы развития политической системы, то теперь становится понятно, как именно будут работать Курултай, Народный совет (Халық кеңесі), институт вице-президента и другие органы власти, — подчеркнула Александра Перминова.

По ее словам, происходящие изменения следует рассматривать как эволюционный процесс государственного строительства.

— Это не революционная трансформация, а последовательное развитие, которое Казахстан реализует на протяжении последних лет. Такой подход позволяет постепенно совершенствовать политическую систему, сохраняя устойчивость государства в условиях серьезных международных и региональных вызовов, — подчеркнула она.

Эксперт также обратила внимание на практический этап реализации конституционной реформы, который начинается после вступления Основного закона в силу.

— В ближайшие месяцы предстоит провести выборы в Курултай, сформировать новые институты власти, определить кандидатуру вице-президента. Фактически Казахстан вступает в период практического институционального строительства, когда конституционные положения начинают воплощаться в конкретных механизмах государственного управления, — сказала она.

По мнению Александры Перминовой, важной особенностью новой модели станет более широкое участие государственных институтов в законодательном процессе.

— Законодательной инициативой будут обладать Президент, депутаты, Правительство и Народный совет. Это расширяет возможности для подготовки решений и формирует более сбалансированную систему государственного управления, — отметила эксперт.

Кроме того, она ожидает активизации политической жизни страны.

— Предстоит обновление партийной системы, кадровые изменения в госорганах, формирование новых составов ряда ключевых институтов. Все это станет частью масштабного процесса политической модернизации Казахстана, — считает руководитель Института Китая и современной Азии РАН.

Подводя итог, эксперт подчеркнула, что главным испытанием станет практическая реализация заложенных в Конституции принципов.

— Самый ответственный этап только начинается. Теперь важно, насколько эффективно новые конституционные нормы будут реализованы на практике. Именно от этого во многом будет зависеть успешность дальнейшего развития политической системы Казахстана, — заключила Александра Перминова.

Напомним, 1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция. Что изменится для власти и граждан, читайте здесь.