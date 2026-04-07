30 предпринимателям и госслужащим вынесли приговор по делу о 2,5 млрд тенге в Костанае

Судебный процесс стал одним из самых продолжительных в регионе и рассматривался с 2024 года.

Среди подсудимых — директор ТОО «BEEFSTREAM» и ТОО «BEEF EXPORT GROUP» П., сотрудники ТОО «BEEF EXPORT GROUP», директора других ТОО, главы крестьянских хозяйств, индивидуальный предприниматель, ветеринарные врачи, а также сотрудники управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата области.

Действия подсудимых квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая уклонение от уплаты налогов (ст. 245 ч.3 УК), создание, руководство и участие в организованной группе (ст. 262 ч.1, 2 УК), хулиганство (ст. 293 ч.2 УК), применение насилия в отношении представителя власти (ст.380 ч.3 УК), хищение бюджетных средств в особо крупном размере (ст.190 ч.4 УК), легализацию средств, добытых преступным путем (ст.218 ч.3 УК), незаконное предпринимательство (ст.214 ч.2 УК), получение и дачу взятки (ст.366 ч.2, 367 ч.3 УК), подделку ветеринарных справок (ст.385 ч.2 УК) и другие преступления.

Судом установлено с декабря 2021 года по июнь 2023 года подсудимые реализовали схему хищения государственных субсидий, выделенных на развитие животноводства и мясопереработки. Общая сумма ущерба превысила 2,5 млрд тенге.

В частности, выявлены следующие эпизоды:

хищение инвестиционных субсидий на сумму 1 197 500 000 тенге, выделенных государством в качестве возмещения 25% затрат на строительство мясокомбината ТОО «BEEF EXPORT GROUP». При этом предприятие должно было обладать мощностью не менее 1500 голов КРС в сутки, однако фактически данным требованиям не соответствовало. Документы о мощности были подделаны и получены обманным путем;

хищение субсидий на сумму более 354 млн тенге, выделенных крестьянским хозяйствам. По условиям программы фермеры должны были сдавать на мясокомбинат скот, соответствующий установленным требованиям по полу, возрасту, весу и другим параметрам. Однако фактически сдавался скот, не отвечающий критериям, либо существующий только по документам. Сотрудники предприятия оформляли фиктивные документы, после чего субсидии распределялись между участниками схемы, включая представителей мясокомбината и ветеринарных служб;

хищение субсидий на сумму 1 млрд 25 млн тенге, выделенных мясоперерабатывающему предприятию за реализованное фиктивное мясо говядины. Речь идет о так называемом «воздушном» скоте, за оформление которого крестьяне получали от предприятия по 8–10 тыс. тенге за одну фиктивную голову.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 13 лет. В частности, директору ТОО П. — 13 лет лишения свободы. По ряду фигурантов предлагалось применить условное осуждение, отсрочку исполнения наказания в связи с наличием малолетних детей, а также положения закона об амнистии.

Кроме того, прокурор просил конфисковать завод и оборудование в доход государства, а также обратить в доход государства изъятые денежные средства — 1,3 млн долларов США и более 600 млн тенге, находившиеся на счете ТОО «BEEF EXPORT GROUP».

В суде часть подсудимых вину не признала, часть признала ее частично. Ряд фигурантов, включая сотрудников предприятия, глав крестьянских хозяйств и ветеринарных работников, полностью признали вину и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд установил, что у большинства подсудимых имеются смягчающие обстоятельства — наличие малолетних детей, признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание тяжесть совершенных преступлений, причиненный государству ущерб, а также роль каждого участника, суд признал подсудимых виновными и назначил наказания.

Так, директору ТОО «BEEFSTREAM» и ТОО «BEEF EXPORT GROUP» П. назначено 14 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет и пожизненным запретом на государственную службу.

Директору ТОО «К.» Р. назначено 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Бухгалтеру ТОО «BEEF EXPORT GROUP» — 9 лет лишения свободы с запретом занимать должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 10 лет. Самозанятой П. — 9 лет лишения свободы с пожизненным запретом на госслужбу. Директору другого ТОО — 10 лет лишения свободы.

Сотруднику ветеринарной станции назначено 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и запретом работать в организациях сроком на 10 лет. Заместителю директора ТОО «BEEF EXPORT GROUP» — 7 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Сотруднику предприятия — 6 лет лишения свободы.

Главам крестьянских хозяйств назначены сроки от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом заниматься предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве. Сотруднику управления сельского хозяйства назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом на госслужбу.

Часть фигурантов получила условные сроки от 1 года до 4 лет с применением закона об амнистии. Ряду подсудимых назначено ограничение свободы, при этом они освобождены от отбытия наказания. Некоторые лица освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Одному из подсудимых назначено наказание с отсрочкой исполнения до достижения ребенком 14-летнего возраста. В отношении одного фигуранта дело прекращено в связи с его смертью.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Аресты на имущество осужденных сохранены до исполнения приговора.

Также суд постановил обратить в доход государства арестованные денежные средства в сумме 1,3 млн долларов США, более 4 тыс. евро и свыше 600 млн тенге, находящиеся на счетах ТОО «BEEF EXPORT GROUP».

Приговор не вступил в законную силу.

