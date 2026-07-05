Самый богатый человек Европы уклонялся от уплаты налогов во Франции

Француз Бернар Арно, генеральный директор люксового лейбла LVMH и самый богатый человек в Европе, должен дополнительно уплатить налоги во Франции в размере 22,5 миллионов евро, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Такое решение принял административный суд в Париже.

Согласно новостному сайту L’Informé, который первым сообщил о решении, дело касается «сложной структуры акционеров» LVMH.

— Семья Арно не владеет прямым капиталом группы, а через ряд холдинговых компаний, — говорится в сообщении. — На самой вершине пирамиды находится бельгийская компания Pilinvest, что позволяет семье уменьшить налоговую декларацию во Франции.

Дополнительная оценка касается налогов Бернара Арно и его жены за период 2010–2015 годов: 12,96 млн евро подоходного налога и взносов на социальное обеспечение за 2010 год и 9,5 млн евро налога на имущество за 2012–2015 годы.

В конце 2020 года административный суд Парижа удовлетворил просьбу супругов об освобождении от уплаты дополнительного подоходного налога и возврате налога на имущество. Однако французское государство обжаловало это решение. Арно и его жена подадут апелляцию в Государственный совет, сообщил представитель семьи.

Бернар Арно занимает восьмое место в глобальном индексе миллиардеров информационного агентства Bloomberg, его состояние оценивается в 165 млрд долларов. Это делает его самым богатым европейцем.

В состав люксовой группы LVMH входят такие бренды, как Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon и Sephora.

О слиянии других люксовых брендов, читайте здесь.