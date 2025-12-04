Модный дом Versace стал частью Prada: сделка на $1,3 млрд завершена

Холдинговая компания в сегменте люксовой моды Capri Holdings направит средства от продажи модного дома Versace на погашение большей части своих долговых обязательств.

В собственности группы останутся бренды Michael Kors и Jimmy Choo, так что компания продолжит работать как международный производитель и ритейлер товаров класса люкс.

Генеральный директор Capri Holdings Джон Айдол отметил, что сделка позволит существенно укрепить финансовое положение холдинга и обеспечит компании большую гибкость для будущих инвестиций и выплат акционерам.

— Мы по-прежнему сосредоточены на реализации наших стратегических инициатив в отношении Michael Kors и Jimmy Choo, чтобы максимально раскрыть потенциал наших культовых брендов. Заглядывая вперед, мы уверены, что находимся на пути к стабилизации нашего бизнеса в этом году и созданию прочной основы для возобновления роста в 2027 финансовом году, — сообщил Айдол.

Он также поблагодарил команду Versace — креативного директора Дарио Витале и генерального директора модного дома Эммануэля Гинцбургера, а также отдельно отметил вклад Донателлы Версаче, которая возглавляла бренд с 1997 по 2025 год.

По словам Айдола, Prada является «идеальным партнером» для дальнейшего развития модного дома.

Сделка проходит на фоне усиления контроля со стороны европейских регуляторов за деятельностью крупных модных домов. В октябре Европейская комиссия оштрафовала бренды Gucci, Chloé и Loewe на сумму свыше 157 млн евро по делу о завышении розничных цен в нарушение антимонопольных правил ЕС.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

Ранее сообщалось, что Capri Holdings согласилась продать бренд Versace по значительно сниженной цене — тогда сумму сделки оценивали в 1,24 млрд евро.