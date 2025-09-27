Адилет Алмат поборется за «бронзу» турнира по дзюдо в Циндао

В весовой категории до 81 килограмма казахстанец Адилет Алмат дошел до финального блока.

В полуфинале наш спортсмен уступил Есито Ходзе из Японии. Теперь дзюдоист поборется за бронзовую медаль. Соперником будет Ведат Албайрак (Турция).

Напомним, восемь казахстанских дзюдоистов заявлены на Гран-при в Китае.