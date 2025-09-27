14:18, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5
Адилет Алмат поборется за «бронзу» турнира по дзюдо в Циндао
В Циндао (Китай) стартовал второй соревновательный день турнира по дзюдо серии Гран-при, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В весовой категории до 81 килограмма казахстанец Адилет Алмат дошел до финального блока.
В полуфинале наш спортсмен уступил Есито Ходзе из Японии. Теперь дзюдоист поборется за бронзовую медаль. Соперником будет Ведат Албайрак (Турция).
Напомним, восемь казахстанских дзюдоистов заявлены на Гран-при в Китае.