    14:18, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Адилет Алмат поборется за «бронзу» турнира по дзюдо в Циндао

    В Циндао (Китай) стартовал второй соревновательный день турнира по дзюдо серии Гран-при, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

    Фото: Международная федерация дзюдо

    В весовой категории до 81 килограмма казахстанец Адилет Алмат дошел до финального блока.

    В полуфинале наш спортсмен уступил Есито Ходзе из Японии. Теперь дзюдоист поборется за бронзовую медаль. Соперником будет Ведат Албайрак (Турция).

    Напомним, восемь казахстанских дзюдоистов заявлены на Гран-при в Китае.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо НОК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
