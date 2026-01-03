Самым холодным на планете первый день нового года стал в Якутии и на Колыме

— Согласно данным за минувшие сутки, самая низкая температура на планете была зафиксирована метеостанцией Иэма, что в Якутии — там столбики термометров показали минус 53,1 градуса, — сообщили в Гидрометцентре РФ.

На втором месте в «рейтинге» погодных экстремумов за 1 января — село Эльген в Магаданской области, где мороз окреп до 51 градуса. На третьем месте якутский Оймякон — там столбики термометров на метеостанции показали 50,6 градуса ниже нуля.

Что же касается жаркой погоды, то в этом сегменте первое место на планете занял камерунский город Гаруа с показателем в плюс 40,4 градуса. На втором месте, по данным синоптиков, австралийский Порт-Хедленд, где воздух прогрелся до 39,8 градуса выше нуля, а третье место — у города Манго в Того — там была отмечена жара до 39,5 градуса.

