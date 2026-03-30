Самые популярные имена новорожденных назвали в Алматы

По данным органов РАГС города, в 2026 году в мегаполисе зарегистрировано 8 900 актов о рождении, из них: 4 653 — мальчики, 4 247 — девочки.

В тройку самых популярных имен для девочек вошли: Айлин, Асылым, Томирис. Среди мальчиков наиболее востребованными стали: Мухаммед, Алан, Алихан.



Кроме того, среди часто встречающихся имён: Али, Әлем, Рамазан, Амир, Айсултан, Хамза, Медина, Сафия, Айым, Адия и Аяла.

— Сегодня родители при выборе имен стараются сочетать национальные традиции и современные тенденции. Сейчас все больше выбирают имена с глубоким смыслом, которые легко произносятся и приятно звучат. Это отражает сочетание национальной идентичности и современных трендов, — отметили в филиале «Правительство для граждан».

Подать заявление на регистрацию рождения ребенка можно несколькими способами: через центры обслуживания населения, портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня.

Кроме того, услуга доступна и в проактивном формате: в течение суток после рождения ребенка матери приходит поздравительное SMS-сообщение с номера 1414 с пошаговыми инструкциями по оформлению документов. Это позволяет получить услугу дистанционно — без посещения ЦОН

