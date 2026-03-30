    10:18, 30 Март 2026 | GMT +5

    Самые популярные имена новорожденных назвали в Алматы

    Филиал НАО «Правительство для граждан» по городу Алматы опубликовал рейтинг самых популярных имен, которые родители выбирают для новорожденных, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: pexels

    По данным органов РАГС города, в 2026 году в мегаполисе зарегистрировано 8 900 актов о рождении, из них: 4 653 — мальчики, 4 247 — девочки.

    В тройку самых популярных имен для девочек вошли: Айлин, Асылым, Томирис. Среди мальчиков наиболее востребованными стали: Мухаммед, Алан, Алихан.

    Кроме того, среди часто встречающихся имён: Али, Әлем, Рамазан, Амир, Айсултан, Хамза, Медина, Сафия, Айым, Адия и Аяла.

    — Сегодня родители при выборе имен стараются сочетать национальные традиции и современные тенденции. Сейчас все больше выбирают имена с глубоким смыслом, которые легко произносятся и приятно звучат. Это отражает сочетание национальной идентичности и современных трендов, — отметили в филиале «Правительство для граждан».

    Подать заявление на регистрацию рождения ребенка можно несколькими способами: через центры обслуживания населения, портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня.

    Кроме того, услуга доступна и в проактивном формате: в течение суток после рождения ребенка матери приходит поздравительное SMS-сообщение с номера 1414 с пошаговыми инструкциями по оформлению документов. Это позволяет получить услугу дистанционно — без посещения ЦОН

    Еламан Турысбеков
