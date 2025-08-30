Самые необычные конституции мира

Рождение современных конституций

Истоки конституционной традиции уходят к древним сводам законов: Кодексу Хаммурапи в Вавилоне, реформам Солона в Афинах и Законам двенадцати таблиц в — свод законов в Древнем Риме 451—450 гг. до н. э. Они установили принцип письменных законов, обязательных для всех. Важнейшим этапом стало создание английской Великой хартии вольностей 1215 года, впервые ограничивавшей власть монарха и ставшей прообразом современных конституций.

Самые старые конституции

Одной из старейших действующих конституций является Конституция Сан-Марино, принятая в 1600 году. Она основана на городском уставе XIV века и была дополнена лишь в 1974 году Декларацией прав граждан и принципами государственного устройства.

Первой конституцией в современном понимании считается Конституция США, принятая в 1787 году. Впервые в одном документе были закреплены разделение властей и федерализм, став образцом для многих стран. Оригинал хранится в Национальном архиве в Вашингтоне и охраняется с особой тщательностью. Ежегодно миллионы посетителей приезжают увидеть этот исторический документ, действующий уже более двух столетий.

Франция и ее многочисленные конституции

Франция — яркий пример того, как конституции отражают политические потрясения. С момента Великой французской революции 1789 года страна многократно переходила от монархии к республике, от империи обратно к королевству, и каждая новая эпоха приносила собственную конституцию.

Первая французская Конституция, принятая в 1791 году, ввела принцип народного суверенитета, но просуществовала меньше года. В XIX веке каждая смена режима — от империи Наполеона до Реставрации Бурбонов, Второй республики и Второй империи — сопровождалась принятием нового основного закона.

Самые длинные и самые короткие конституции мира

Конституция Индии, принятая в 1950 году после обретения независимости, является самой обширной в мире — 146 385 слов в англоязычной версии. Она включает более 400 статей и свыше 100 поправок, занимает сотни страниц и охватывает практически все аспекты государственного управления.

В ней сочетаются элементы разных правовых традиций: британская парламентская модель, американское разделение властей и федерализм, а также уникальные индийские особенности — языковое и религиозное многообразие.

С другой стороны, самая короткая конституция принадлежит княжеству Монако — она содержит всего около 3800 слов.

Эквадор и права природы

В 2008 году Эквадор стал первой страной в мире, которая признала в своей Конституции права природы, предоставив экосистемам право на защиту и восстановление.

Уже через три года, в 2011-м, в стране состоялся первый успешный судебный процесс на основе этого принципа. Жители подали иск против провинциальных властей Лохи по поводу строительства дороги Вилькабамба — Кинара. Проект осуществлялся без экологических исследований: в реку Вилькабамба сбрасывали большие объемы камней и грунта, что усилило течение, повысило риск наводнений и поставило под угрозу местные сообщества.

Провинциальный суд Лохи вынес решение в пользу реки, признав нарушение ее конституционных прав. Этот исторический вердикт стал первой юридической победой концепции «прав природы» не только в Эквадоре, но и во всем мире.

Исландия и онлайн-конституция

В 2011 году Исландия стала первой страной, где граждане напрямую участвовали в разработке новой Конституции. После того как Верховный суд аннулировал выборы в Конституционное собрание, парламент создал Конституционный совет. Работа проходила в открытом формате — через специальный сайт, социальные сети и прямые трансляции. Это позволило гражданам предлагать поправки, комментировать статьи и участвовать в обсуждениях.

Всего за четыре месяца совет подготовил проект Конституции, который получил поддержку большинства на консультативном референдуме 2012 года. Однако в 2013 году парламент отклонил документ, и новая Конституция так и не была принята.

Бутан и конституция счастья

Бутан — небольшое гималайское королевство с населением около 800 тысяч человек, которое глубоко пронизано буддийскими традициями, подчеркивающими духовные ценности, гармонию с природой и жизнь сообщества.

В 2008 году страна закрепила в Конституции концепцию «валового национального счастья», подчеркнув, что прогресс нации должен измеряться не только экономическим ростом, но и качеством жизни, сохранением культуры и устойчивым развитием окружающей среды.

Отсутствие конституции

В отличие от большинства стран, Соединенное Королевство не имеет единой написанной конституции. Его политическая система основывается на так называемой «неписаной конституции», которая складывается из множества источников. Сюда входят Великая хартия вольностей 1215 года, Билль о правах 1689 года, Акт об унии 1707 года, акты парламента, судебные прецеденты, а также давние политические обычаи, которые не кодифицированы, но строго соблюдаются.

Подобная ситуация наблюдается и в ряде других государств, таких как Израиль, Саудовская Аравия, Новая Зеландия и Канада, которые также не имеют единого кодифицированного конституционного документа.

В Израиле отсутствует официальная конституция, но действует серия «Основных законов», принятых Кнессетом.

В Саудовской Аравии система управления основана на исламском праве (шариате).

Новая Зеландия руководствуется сочетанием законов, судебных решений и конституционных обычаев.

Канада также не имеет единой конституции, а полагается на свод законов и конвенций, важнейшими из которых являются Конституционные акты 1867 и 1982 годов.

Оригинал материала на английском языке можно прочесть здесь.