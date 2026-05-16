Самая массовая гибель дайверов в истории Мальдив: во время поисков погиб водолаз

На Мальдивах проходит операция по поиску тел итальянских дайверов, погибших во время погружения в подводную пещеру на глубине около 50 метров. Жертвами трагедии стали пять граждан Италии. Во время поисково-спасательных работ также погиб военный водолаз, передает Kazinform со ссылкой на DW.

Спасатели продолжают поиски тел четырех из пяти итальянцев, пропавших 14 мая на Мальдивах во время подводного погружения. МИД Италии уже признал их погибшими. Речь идет о доценте кафедры экологии Университета Генуи Моники Монтефальконе, ее дочери Джорджии Соммакаль, морском биологе Федерико Гуальтьери, исследователе Мюриель Одденино, а также об инструкторе по дайвингу Джанлуки Бенедетти — его тело подняли на поверхность еще 14 мая. Это самая массовая гибель дайверов в истории Мальдив, отмечает агентство AFP.

По версии властей, группа погибла во время исследования подводной пещеры на глубине около 50 метров в атолле Вааву. При этом безопасная глубина для непрофессионального дайвинга на Мальдивах — до 30 метров. Университет Генуи сообщил, что Монтефальконе и Одденино находились на Мальдивах в рамках официальной научной миссии, однако погружение на такую глубину было их частной инициативой.

Во время поисковой операции 16 мая на глубине также погиб военный водолаз, сообщили власти Мальдив. Обстоятельства его гибели, как и гибели итальянских аквалангистов, пока остаются неизвестными. Отмечается, что группа совершала погружение при неблагоприятных погодных условиях.

Погружение в подводные пещеры на большой глубине требует специальной подготовки, оборудования и строгого соблюдения правил безопасности, подчеркивают эксперты. В таких пещерах легко потерять ориентацию, а сразу всплыть на поверхность невозможно.

