    Итальянскому туристу в Алматы провели срочную операцию и спасли жизнь

    Турист из Италии поблагодарил врачей Центральной городской клинической больницы Алматы за спасение жизни после экстренной сложной операции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Фото: Минздрав РК

    По словам пациента, он давно хотел посетить Казахстан, познакомиться со страной, ее культурой и людьми. Однако спустя три дня после приезда мужчина почувствовал резкое ухудшение состояния и был экстренно доставлен в больницу с сильными болями в животе.

    Как сообщает пресс-служба Минздрава, алматинские врачи провели компьютерную томографию с контрастированием и выявили крайне опасное состояние — разрыв аневризмы инфраренального отдела аорты. Без срочного хирургического вмешательства такая патология представляет прямую угрозу жизни, так как сопровождается массивным внутренним кровотечением.

    — Пациента осмотрели профессор Серик Турсынбаев и заведующий отделением хирургии Рахман Сапарбаев. Было принято решение о проведении экстренной операции. Хирургическое вмешательство продолжалось около четырех часов. Во время операции врачи подтвердили разрыв аневризмы и установили пациенту искусственный сосудистый протез. Подобные операции считаются одними из самых сложных в сосудистой хирургии и требуют высокой точности, быстроты принятия решений и слаженной работы всей медицинской команды, — рассказали в министерстве.

    В ведомстве отметили, что сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное, он готовится к дальнейшему амбулаторному лечению.

    Сам пациент выразил искреннюю благодарность казахстанским медикам.

    — Я хотел бы выразить огромную благодарность врачам, которые спасли мне жизнь, а также всем врачам, которые ежедневно спасают жизни по всему Казахстану. Спасибо вам за профессионализм, помощь и человечность, — отметил турист.

    Ранее сообщалось, что в горах Алматы спасли туриста на высоте 3300 метров.

    Гульжан Тасмаганбетова
