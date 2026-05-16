Итальянскому туристу в Алматы провели срочную операцию и спасли жизнь

Турист из Италии поблагодарил врачей Центральной городской клинической больницы Алматы за спасение жизни после экстренной сложной операции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

По словам пациента, он давно хотел посетить Казахстан, познакомиться со страной, ее культурой и людьми. Однако спустя три дня после приезда мужчина почувствовал резкое ухудшение состояния и был экстренно доставлен в больницу с сильными болями в животе.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, алматинские врачи провели компьютерную томографию с контрастированием и выявили крайне опасное состояние — разрыв аневризмы инфраренального отдела аорты. Без срочного хирургического вмешательства такая патология представляет прямую угрозу жизни, так как сопровождается массивным внутренним кровотечением.

— Пациента осмотрели профессор Серик Турсынбаев и заведующий отделением хирургии Рахман Сапарбаев. Было принято решение о проведении экстренной операции. Хирургическое вмешательство продолжалось около четырех часов. Во время операции врачи подтвердили разрыв аневризмы и установили пациенту искусственный сосудистый протез. Подобные операции считаются одними из самых сложных в сосудистой хирургии и требуют высокой точности, быстроты принятия решений и слаженной работы всей медицинской команды, — рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное, он готовится к дальнейшему амбулаторному лечению.

Сам пациент выразил искреннюю благодарность казахстанским медикам.

— Я хотел бы выразить огромную благодарность врачам, которые спасли мне жизнь, а также всем врачам, которые ежедневно спасают жизни по всему Казахстану. Спасибо вам за профессионализм, помощь и человечность, — отметил турист.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы спасли туриста на высоте 3300 метров.