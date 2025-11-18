Trump Organization планирует создать токенизированный роскошный курорт на Мальдивах

В проекте, открытие которого запланировано на конец 2028 года, будут использоваться технология блокчейна для выпуска цифровых акций или токенов, что позволит инвесторам участвовать в строительстве с самого начала и покупать цифровые акции в процессе разработки, сообщает Crypto Times.

Это первый гостиничный проект, в котором используется модель финансирования с токенизацией, при которой доли владения распределяются в цифровом формате и их легче продать. В Trump International Hotel Maldives будет 80 ультрароскошных вилл, как на берегу, так и над водой, а добраться до них можно будет за 25 минут на скоростном катере из столицы Мале.

Курорт на Мальдивах является частью более масштабного проекта, реализуемого Trump Organization и Dar Global. Их совместная деятельность уже включают в себя башни Trump в Дубае и Джидде, а также курорты, поля для гольфа и элитные дома в Омане и Катаре.

Это заявление было сделано в преддверии визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауд в Вашингтон, первого с 2018 года. Ожидается, что в ходе визита будут обсуждаться экономические связи между Саудовской Аравией и США.

Проект на Мальдивах является частью более масштабного движения в сторону токенизации недвижимости. В марте 2025 года Земельный департамент Дубая (DLD) запустил программу с «Ctrl Alt» на основе блокчейна, которая позволяет инвесторам покупать небольшие доли недвижимости, зарегистрированной в децентрализованной публичной блокчейн-платформе XRP Ledger.

В июле 2025 года, DLD заключила партнерское соглашение с Crypto.com для использования цифровых валют при сделках с недвижимостью. План включает в себя токенизацию активов и платежи на основе блокчейна в рамках стратегии развития рынка недвижимости Дубая до 2033 года.

Семья Трамп также активно занимается цифровыми финансами через компанию World Liberty Financial (WLFI), которая управляет стейблкоином USD1, полностью обеспеченным резервами BitGo (компания по управлению цифровыми активами со штаб-квартирой в Пало-Альто, Калифорния).

