Самая крупная сумма возврата потребителю в Астане составила 42,6 млн тенге

По словам руководителя департамента Галымжана Ильясова, наиболее крупные суммы возмещения в текущем году связаны с возвратом средств за неисправные автомобили.

— Таких случаев было шесть. Самый крупный из них был в начале года — на сумму 42,6 млн тенге за автомобиль марки Infiniti. Дело было рассмотрено в судебном порядке: мы прошли суд первой инстанции, после чего в апелляционном суде была поставлена окончательная точка, и владельцу автомобиля возвращена полная стоимость, — сообщил Галымжан Ильясов во время брифинга на площадке Службы коммуникаций Астаны.

В период новогодних скидок и распродаж руководитель управления контроля и координации в сфере защиты прав потребителей Даурен Исмаилов подробно разобрал в эфире радио Jibek Joly самые частые нарушения прав потребителей и реальные механизмы их защиты.