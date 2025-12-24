РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:50, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Самая крупная сумма возврата потребителю в Астане составила 42,6 млн тенге

    В департаменте торговли и защиты прав потребителей Астаны рассказали о самой крупной сумме, возвращенной потребителю в 2025 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как правильно оформить возврат товара в Казахстане
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По словам руководителя департамента Галымжана Ильясова, наиболее крупные суммы возмещения в текущем году связаны с возвратом средств за неисправные автомобили.

    — Таких случаев было шесть. Самый крупный из них был в начале года — на сумму 42,6 млн тенге за автомобиль марки Infiniti. Дело было рассмотрено в судебном порядке: мы прошли суд первой инстанции, после чего в апелляционном суде была поставлена окончательная точка, и владельцу автомобиля возвращена полная стоимость, — сообщил Галымжан Ильясов во время брифинга на площадке Службы коммуникаций Астаны.

    Мы также писали о том, что свыше 721 млн тенге вернули потребителям Алматы в этом году.

    В период новогодних скидок и распродаж руководитель управления контроля и координации в сфере защиты прав потребителей Даурен Исмаилов подробно разобрал в эфире радио Jibek Joly самые частые нарушения прав потребителей и реальные механизмы их защиты.

    Теги:
    Закон и право Торговля Астана Общество
    Карина Кущанова
    Автор
