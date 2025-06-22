Сам себе ДТП: что делать в ситуации, когда вы — единственный участник аварии

Дорожно-транспортное происшествие в привычном понимании — это обычно столкновение с другим автомобилем, пешеходом или велосипедом. Ситуации, когда кто-то врезался в столб или бордюр, многие и за ДТП не считают. Однако, даже если нет второго участника происшествия, это вовсе не означает, что оно от этого теряет свою значимость.

Одиночное ДТП — полноценное нарушение

В статье 610 Кодекса об административных правонарушениях этот момент описан достаточно подробно: «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб…». За такое нарушение могут выписать штраф до 20 МРП (78 640 тенге) или лишить прав на срок до 6 месяцев.

Это значит, что действовать нужно как всегда, в случае обычного ДТП с несколькими участниками. То есть, остановиться, включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки и вызвать полицию (если вы после выхода из машины обнаружили, что нанесли какой-то ущерб). Зафиксируйте на фото и видео последствия аварии и поврежденный объект (столб, забор, стену и т.д). Нельзя перемещать предметы, имеющие отношения к аварии. Например, пытаться выровнять поврежденный забор или поставить на место сбитый бордюр.

Оставление места ДТП в этом случае, как и в любой другой подобной ситуации, согласно статье 611 Кодекса об административных правонарушениях карается штрафом до 50 МРП (196 600 тенге) либо лишением прав сроком до одного года.

Страховые нюансы

Оформление одиночного ДТП в полиции обязательно нужно для получения страховых выплат по КАСКО. Но важно учитывать несколько важных моментов. Во-первых, у вас в этой ситуации не должно быть грубых нарушений (например, нахождение в состоянии алкогольного опьянения). Во-вторых, вы не должны сбегать с места происшествия — для подтверждения этого как раз и понадобится справка из полиции. В случае нарушения этих пунктов можно остаться без страховки, но подробные требования лучше узнайте в своем полисе.

Также нужно учитывать, что КАСКО покроет урон, нанесенный вашему авто (если эти риски были прописаны в вашем полисе), но страховая не будет возмещать ущерб третьим лицам. То есть, поврежденный забор все же придется оплатить самостоятельно.

Если владельцем является физлицо, то гражданин вправе подать на вас в суд, если вы откажетесь возмещать ущерб. То же самое взаимодействие предстоит и с государственными органами. Если вы повредили коммунальную собственность, будьте уверены, счет не заставит себя долго ждать.

Что может оправдать водителя

В редких ситуациях, даже когда водитель нанес ущерб чужому имуществу, его могут признать правым. В частности, если поврежденный предмет был установлен с нарушениями. Например, столб мог быть установлен слишком близко к дороге, бордюр выше допустимого и не окрашен, дорожный знак висит слишком низко. Если вы попали в такую ситуацию, то лучше проконсультироваться с юристом, но перед этим, нужно соблюсти все правила: вызвать полицию, зафиксировать ДТП и т. д.

Косвенно к этой категории можно отнести ситуации, когда водитель избегал более опасного ДТП. Например, врезался в забор, уходя от столкновения с пешеходом. Такие обстоятельства учитываются как смягчающие и на вас может быть даже не наложат штраф, но вот возместить ущерб все равно придется.

Важно знать

Как определить, кому принадлежит поврежденный объект? Дорожные знаки, столбы и фонари чаще всего находятся на балансе акиматов. С заборами все проще — смотрим на то, какой объект он ограждает. Но бывает, что все не так очевидно. В такой ситуации уточнить владельца можно через полицию при оформлении ДТП, посмотреть по кадастровому номеру участка в интернете или оставить соответствующий запрос в акимате.

Если вы не повредили ничего, то вполне можете и не вызывать полицию. Но вы должны быть уверены в том, что повреждено только ваше имущество и никаких других пострадавших лиц нет.

Если дорога была в аварийном состоянии (например, глубокая яма привела к потере управления) или отсутствовали ограждения и предупреждающие знаки, то уже вы вправе потребовать компенсации от местных властей.

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