Что делать, если вашу машину повредили на парковке

Вы возвращаетесь к своей машине после похода в магазин или встречи — и вдруг замечаете: вмятина, царапина или разбитая фара. Ни записки, ни виновника рядом. Ситуация неприятная, но, к сожалению, не редкость. Повреждения на парковках — один из самых частых видов ДТП, особенно в городах, где машины стоят плотно, а парковаться аккуратно умеют не все. Важно знать, как действовать в такой момент: куда звонить, что фиксировать, какие документы собирать и как добиться компенсации. Эта статья поможет вам сохранить спокойствие, защитить свои права и избежать типичных ошибок.

Для начала зафиксируйте повреждения. Собираем все возможные доказательства — сфотографируйте повреждение крупным планом и общий вид машины. Снимите положение машины на парковке, соседние автомобили, разметку и возможные следы, например краску, осколки, следы шин.

Не перемещайте автомобиль до приезда полиции. Это поможет не только избежать споров о том, где и как именно был получен ущерб, но и спасет вас от штрафа. Ведь согласно ПДД даже малейшее движение с места аварии уже расценивается как оставление места ДТП.

Звоните 102 и пока ждете, оцените обстановку. Осмотритесь: нет ли поблизости камер видеонаблюдения, охраны или парковщика? Может в машине рядом сидел водитель и видел момент ДТП? Если нашли свидетеля, то попросите его дать свои показания.

Осмотрите соседние автомобили, вдруг там есть потенциальные следы столкновения, например свежие повреждения или краска вашего цвета. Сфотографируйте и их. Очень часто люди не уезжают далеко с места ДТП, а просто встают в другом месте как будто ничего и не случилось. Поэтому пройдитесь и по соседним рядам, вдруг вам повезет.

Если нашли камеры, то начинаем поиски администрации, чтобы потом через полицию запросить видео с них. С этим делом лучше не тянуть, потому что большинство организаций хранят такие записи не дольше недели. В случае если камера зафиксировала госномер виновника, можно считать, что он уже найден.

По приезду полиции обязательно уточните, что виновник неизвестен и покинул место происшествия. Административное дело в таком случае заведут не только по статье 610 КоАП РК (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства), но и по статье 611 КоАП РК (оставление водителем места ДТП). И если по первому нарушению водителю грозит штраф 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году) и лишение прав на полгода (по решению суда), то по второму лишиться прав можно и на год, а штраф составит уже 50 МРП (196 600 тенге). Конечно же, в случае нарушения двух правил вы получите оба этих штрафа.

Юристы в такой ситуации советуют активно сотрудничать и пытаться урегулировать конфликт мирно, компенсировать ущерб, чтобы получить более мягкое наказание (лучше вообще не доводить дело до суда, чтобы не лишиться прав).

Важно знать, что вас все равно привлекут к ответственности, даже если вы не поняли (не заметили) что задели чье-то авто. Если ДТП попало на камеры — штраф за оставление места происшествия придет обязательно. Кстати, если на камеры попадет, что вас задели, и вы после этого не вызвали полицию, а тоже уехали с места происшествия, то от штрафа не спасет даже тот факт, что вы, по сути, пострадавший.

Получите от полиции документы, которые подтвердят в страховой то, что ваше авто пострадало. Позвоните и узнайте у страховщика что делать дальше. При наличии КАСКО и если оно защищает от такого случая, страховая возместит ущерб даже при отсутствии виновника. Если же вы не страховали авто добровольно и имеете на руках лишь ОСАГО, для начала потребуется установить виновного, так как ущерб компенсирует именно его страховая.

Оцените полученный ущерб и если виновник найден — решайте мирно. Например, еще до вызова полиции (если второй водитель остался на месте) можете оформить Европротокол. Важно помнить, что он возможен при ущербе не более 100 МРП (393 200 тенге). Также важно отсутствие пострадавших людей, согласие обеих сторон и наличие страховки у обоих водителей.

Если вы оказались виновной стороной — Европротокол лучший выход из ситуации, потому что в таком случае вы не получите административного штрафа. Но даже если его оформить не получится, помните, что компенсация ущерба за небольшую царапину даже на дорогом авто скорее всего будет дешевле, чем штраф за ДТП и оставление месте происшествия.

Если же сумма ущерба превышает лимит, имеются разногласия между сторонами, то лучше сразу вызывать полицию. Помните, что оставление даже маленькой царапины с точки зрения закона — это ДТП со всеми вытекающими и относиться к нему надо со всей серьезностью.

Следовательно, как и в случае с любым ДТП, виновная сторона обязательно оплатит весь ущерб (самостоятельно или через страховую компанию по решению суда).

Чтобы обезопасить себя на будущее можно установить видеорегистратор с режимом парковки (запись начнется автоматически от удара по машине). Также постарайтесь оставлять авто в зоне видимости камер и избегать мест с плотной парковкой и активным движением.

Ранее мы рассказывали, что делать, если виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Как получить компенсацию за повреждения из-за ямы на дороге — читайте по ссылке.