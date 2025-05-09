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    18:00, 08 Май 2025 | GMT +5

    Что делать, если виновник ДТП скрылся с места происшествия

    Водители, ставшие виновниками дорожно-транспортного происшествия, иногда пытаются скрыться с места аварии. Что делать в такой ситуации и какая ответственность предусмотрена законом, узнал корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Canva

    Чтобы выяснить, как должен действовать участник ДТП, редакция направила официальный запрос в департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

    — Прежде всего водитель обязан немедленно остановить автомобиль и не сдвигать его с места. Необходимо включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с ПДД. Также запрещается перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. При наличии пострадавших водитель должен оказать первую помощь и вызвать скорую. Если ожидание медицинской бригады невозможно, необходимо доставить пострадавших в ближайшее медучреждение на попутном или своём транспорте, — сообщили в пресс-службе департамента.

    При этом водитель обязан сообщить свои фамилию, имя, номерной знак автомобиля, предъявить удостоверение личности или водительские права, а также свидетельство о регистрации транспортного средства. После доставки пострадавших в больницу водитель обязан вернуться на место происшествия.

    О факте ДТП нужно незамедлительно уведомить полицию и, если есть свидетели, записать их имена и контактные данные.

    — Если авария мешает движению других автомобилей, водитель обязан освободить проезжую часть. Но перед этим — зафиксировать расположение транспортных средств и всех следов происшествия в присутствии очевидцев. Также он должен принять меры к обеспечению безопасного объезда, — отмечают в ведомстве.

    Если же виновник аварии скрылся, очевидцам следует постараться запомнить или записать номер автомобиля и сообщить его в полицию.

    Какая ответственность грозит водителю, покинувшему место ДТП

    За нарушение обязанностей, предусмотренных законом, водитель может быть привлечён к ответственности по статье 611 КоАП РК.

    В частности:

    • Неисполнение обязанностей участником ДТП влечет штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге);
    • Покидание места происшествия — штраф в 50 МРП (196 600 тенге) или лишение прав на 1 год;
    • Водитель без прав или лишенный права управления — штраф 100 МРП (393 200 тенге) или административный арест на срок до 30 суток.

    ДТП — это не только стресс, но и ответственность. Соблюдение закона — это защита жизни и безопасности всех участников дорожного движения.

    Ранее сообщалось, что горящая фура с 15 тоннами спичек парализовала движение в Шымкенте.

    Теги:
    ДТП Происшествия
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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