Что делать, если виновник ДТП скрылся с места происшествия

Чтобы выяснить, как должен действовать участник ДТП, редакция направила официальный запрос в департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

— Прежде всего водитель обязан немедленно остановить автомобиль и не сдвигать его с места. Необходимо включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с ПДД. Также запрещается перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. При наличии пострадавших водитель должен оказать первую помощь и вызвать скорую. Если ожидание медицинской бригады невозможно, необходимо доставить пострадавших в ближайшее медучреждение на попутном или своём транспорте, — сообщили в пресс-службе департамента.

При этом водитель обязан сообщить свои фамилию, имя, номерной знак автомобиля, предъявить удостоверение личности или водительские права, а также свидетельство о регистрации транспортного средства. После доставки пострадавших в больницу водитель обязан вернуться на место происшествия.

О факте ДТП нужно незамедлительно уведомить полицию и, если есть свидетели, записать их имена и контактные данные.

— Если авария мешает движению других автомобилей, водитель обязан освободить проезжую часть. Но перед этим — зафиксировать расположение транспортных средств и всех следов происшествия в присутствии очевидцев. Также он должен принять меры к обеспечению безопасного объезда, — отмечают в ведомстве.

Если же виновник аварии скрылся, очевидцам следует постараться запомнить или записать номер автомобиля и сообщить его в полицию.

Какая ответственность грозит водителю, покинувшему место ДТП

За нарушение обязанностей, предусмотренных законом, водитель может быть привлечён к ответственности по статье 611 КоАП РК.

В частности:

Неисполнение обязанностей участником ДТП влечет штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге);

Покидание места происшествия — штраф в 50 МРП (196 600 тенге) или лишение прав на 1 год;

Водитель без прав или лишенный права управления — штраф 100 МРП (393 200 тенге) или административный арест на срок до 30 суток.

ДТП — это не только стресс, но и ответственность. Соблюдение закона — это защита жизни и безопасности всех участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что горящая фура с 15 тоннами спичек парализовала движение в Шымкенте.