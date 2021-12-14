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Салют в День Независимости запустят в Алматы

14 Декабря 2021 16:42
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Салют в День Независимости запустят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 16 декабря запустят праздничный салют в честь 30-летия Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятие анонсировали в управлении культуры акимата города Алматы. Салют запустят с площади «Астана» (напротив здания КБТУ) в 21.00.

В акимате города сообщили, что всего в честь празднования юбилейной даты в Алматы проведут более 110 различных мероприятий.

К примеру, 15 декабря в Доме школьников №1 пройдет концерт «Жасай бер, қазақ елі», в этот же день в Государственном академическом русском театре для детей и юношества им. Н. Сац будет организовано мероприятие с участием деятелей культуры и искусства «Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек». На берегу озера Сайран с участием молодежи пройдет экоакция.

16 декабря университет «Туран» организовывает флешмоб, а в Государственном театре оперы и балета имени Абая пройдет показ премьеры оперы «Абылай хан». В День Независимости в Национальной библиотеке РК пройдет мероприятие «Тұғыры биік Тәуелсіздік».


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#Алматы   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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