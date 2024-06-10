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    12:31, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Сall-центр для жалоб об оказании онкологической помощи запустил Минздрав РК

    Сall-центр для жалоб по вопросам доступности онкологической помощи запустил Минздрав
    Фото: freepik

    Министерство здравоохранения РК запустило работу республиканского call-центра для обращений по вопросам доступности и качества онкологической помощи, передает агентство Kazinform.

    В ведомстве сообщили, что снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных. Все утвержденные стандарты и клинические протоколы будут строго соблюдены, включая обеспечение необходимыми лекарственными средствами.

    Решение о снижении тарифов нацелено:

    • на устранение необоснованных финансовых затрат из республиканского бюджета,
    • на повышение эффективности онкологической службы,
    • на улучшение отдачи от выделяемых средств.

    Также в течение года будут продолжены мероприятия по улучшению организационной и финансовой дисциплины в онкологической службе. Основное внимание будет уделено нуждам и интересам граждан и пациентов.

    - Министерство здравоохранения также запустило работу республиканского call-центра с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи. Все жалобы будут тщательно рассмотрены, а виновные лица привлечены к строгой ответственности, - сообщает пресс-служба.

    Ранее в Минздраве РК объяснили почему был сокращен бюджет онкоцентров. 

     

     

    Теги:
    Здравоохранение Больницы Общество Онкология Минздрав РК
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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