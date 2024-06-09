Почему сократили бюджет онкоцентров, объяснили в Минздраве РК

В Министерстве здравоохранения РК ответили на пост депутата Мажилиса Асхата Аймагамбетова о сокращении средств на лечение онкозаболеваний, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее Асхат Аймагамбетов прокоментировал приказ главы Минздрава Акмарал Альназаровой о сокращении выделяемых из бюджета средств на лечение онкологических заболеваний.

Депутат отмечал, что вопросов к этому решению очень много.

- Кто в итоге пострадает от этого приказа? Сколько это человеческих жизней и судеб? Какое есть научное обоснование, кроме сбивчивой и поверхностной информации чиновников? Почему одним росчерком пера, без всестороннего изучения, принимаются такие важные решения? Вопросов очень много. Все должны понимать, что никто не застрахован от онкологии. Проблем в этой сфере очень много. Но в последние годы появилась не только надежда, но и реальные положительные изменения, - написал Асхат Аймагамбетов в Telegram-канале.

В Министерстве здравоохранения РК объяснили, что это решение принято после анализа медпомощи онкобольным пациентам в шести выборочно проверенных организациях.

- Министерством здравоохранения в текущем году проведен анализ оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в медицинских организациях. В выборочно проверенных шести организациях выявлены многочисленные нарушения утвержденных стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд. тенге. Вместе с тем, по итогам 2023 года общая сумма полученной онкологическими центрами страны прибыли составила более 31,8 млрд. тенге, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, были выявлены факты превышения тарифов над фактическими затратами.

Согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходы на приобретение основных средств. Выявлены факты искусственного дробления случаев госпитализации для извлечения выгоды, несоответствие списанных и назначенных химиопрепаратов, несоответствие предъявленных случаев стандартам лечения и превышение тарифов над фактическими затратами. Таким образом, действовавшие тарифы и методы оплаты способствовали незаконному перетоку денежных средств государства на счета медицинских организаций.

За эти нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли шесть руководителей, двоих из них рекомендовали к увольнению.