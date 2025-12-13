«Саламатты Қазақстан»: участились обращения по фактам дропперства

Проект «Саламатты Қазақстан» реализуется при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, корпоративного фонда Samruk-Kazyna Trust от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына» и Министерства здравоохранения РК. Помимо медицинской помощи, поезд оказывает бесплатные юридические консультации жителям отдаленных населенных пунктов, включая сопровождение по сложным правовым вопросам.

Фото: «Саламатты Қазақстан»

По словам медиаторов и юристов проекта, только в текущем сезоне за помощью по фактам дропперского мошенничества обратились около 10 граждан. Во всех случаях люди утверждают, что не осознавали своего участия в противоправных действиях, однако в результате оказались фигурантами уголовных или гражданских дел.

Фото: «Саламатты Қазақстан»

Среди клиентов специалистов — мужчина, который в течение восьми дней осуществил 25 операций по продаже криптовалюты, не обратив внимания на то, что средства поступают от третьих лиц. В результате он был признан дроппером по 25 эпизодам.

Также студент, который передал свою банковскую карту знакомому, после чего за пять дней через его счет прошло порядка 12 млн тенге. О случившемся он узнал лишь после получения судебного решения о взыскании средств.

Юристы проекта отмечают, что дропперство все чаще затрагивает социально уязвимые группы населения — молодежь, людей с инвалидностью, жителей сельской местности, не обладающих достаточной финансово-правовой грамотностью.

Медиаторы «Саламатты Қазақстан» призывают граждан соблюдать меры предосторожности:

не передавать банковские карты, счета и доступы третьим лицам, включая друзей и знакомых;

не соглашаться на «временное использование» счетов, SIM-карт и мессенджеров;

не принимать и не переводить средства неизвестного происхождения;

помнить, что незнание закона не освобождает от ответственности, и дроппер может быть признан соучастником мошенничества.

В случае подозрительных операций или вовлечения в сомнительные схемы специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и за юридической помощью.

Фото: «Саламатты Қазақстан»

В текущем году юридическую и медиативную помощь бесплатно получили 3712 человек. Из них 2504 — женщины.

Ранее сообщалось, что ИИ-проект помог установить свыше 15 тысяч счетов дропперов.