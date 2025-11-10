ИИ-проект помог установить свыше 15 тысяч счетов дропперов

— В Генеральной прокуратуре презентованы два инновационных инструмента — «Crypto Trace» и «ProkAi», созданные в коллаборации прокуратуры города Шымкент с отечественными IT-разработчиками для борьбы с наркопреступностью. Оба проекта реализованы на безвозмездной основе в рамках продвижения в обществе идеологемы Главы государства «Закон и Порядок» и переданы на баланс прокуратуры, — отметил Генеральный прокурор Берик Асылов в социальной сети X.

«Crypto Trace» — это поисковая система, которая помогает анализировать в сети транзакции и выявлять деньги наркобизнеса.

«ProkAi» — интеллектуальная платформа, способная выявлять торговлю наркотиками в интернете.

Только за три месяца работы чат-бота «ProkAi» установлено более 2 000 дропперских счетов. Программа с помощью изъятых у преступников SimBox-устройств подключается к сотням номеров наркомагазинов и обеспечивает широкий охват преступных аккаунтов.

Б. Асылов подчеркнул, что новые инструменты позволяют оптимизировать ресурсы. Программный продукт был апробирован в реальном расследовании — по уголовному делу в отношении наркомагазина. Выявлено свыше 15 тыс. счетов дропперов — из них около 2 тыс. казахстанских, более 13 тыс. зарубежных и 620 криптовалютных. Более сотни дропперов привлечены к уголовной ответственности.

— Удалось оперативно установить реальные криптокошельки конечных выгодоприобретателей, что существенно повысило результативность расследования. На этих кошельках установлены активы на сумму около 5 миллионов долларов, что свидетельствует о значительных объемах незаконных финансовых потоков от реализации наркотиков. За значимый вклад в создание «умных» решений в деле обеспечения «Закона и Порядка» сотрудникам прокуратуры города Шымкент и разработчикам IT-компании мною объявлена благодарность. Разработанные программы будут внедрены по всей стране — для защиты прав граждан и интересов государства. ИИ становится частью правопорядка — помогает не только расследовать, но и предупреждать преступления, совершаемые с использованием технологий, — написал он.

Напомним, 16 июля 2025 года Главой государства подписан закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК — введена уголовная ответственность за дропперство — передачу своих банковских карт, счетов и иных платежных инструментов третьим лицам за вознаграждение. Как сообщили в Генпрокуратуре, с момента вступления закона в силу в стране зарегистрировано семь уголовных дел по указанной статье.