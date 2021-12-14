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Сахарный завод планируют построить в Казахстане

14 Декабря 2021 11:34
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Сахарный завод планируют построить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов поделился планами по реализации крупных проектов в сфере АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Здесь представлены крупные инвестиционные проекты холдинга, реализуемые в АПК. Первая и вторая очереди Макинской птицефабрики, а также строительство маслопрессового завода «Масло-Дел Петропавловск» профинансированы Банком развития Казахстана, остальные проекты реализуются при поддержке Аграрной кредитной корпорации», - сказал Айдар Арифханов на заседании Правительства.

По его словам, прорабатывается ряд крупных проектов - QAZSUGAR строительство сахарного завода мощностью 150 тысяч тонн сахара в год, третья очередь Макинской птицефабрики производственной мощностью 30 тысяч тонн мяса птицы в живом весе, а также иные крупные проекты.

«Особое внимание уделяется проектам в рамках импортозамещения продуктов в таких направлениях, как производство сахара, мяса птицы, яблок, молочной и рыбной продукции. В текущем году холдингом одобрены к финансированию пять инвестиционных проектов по импортозамещению с объемом финансирования 92 млрд тенге», - отметил спикер.

«Холдинг продолжит наращивать объем поддержки в данном направлении. На рассмотрении дочерних компаний находятся 16 проектов на 21 млрд тенге», - заключил А. Арифханов.



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#Инвестпроекты   #Строительство   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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