Сахарным заводам Казахстана помогут с оборотными средствами

14 Декабря 2022, 16:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основное увеличение стоимости продуктов в 2022 году произошло по тем товарным позициям, которые значительно зависят от импорта. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Рустам Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госоргана.

Рустам Ахметов привел в пример сахар, импорт которого составляет 58%. При этом четыре действующих завода также в значительной степени зависят от поставок сахарного тростника. В результате из-за ограничений вывоза сахара в соседних странах, по словам Ахметова, стоимость сахара в Казахстане резко поднялась.

«К тому же данные четыре завода сильно закредитованы. У них не хватает оборотных средств. Единственный поставщик, который снабдил их кредитными средствами, сейчас занимает 90% оптового рынка реализации сахара и является крупным монополистом, который продает сахар другим посредникам и торговым сетям. Мы проводили расследования по его влиянию на стоимость, где обнаружено завышенное ценообразование. По данному вопросу будем принимать меры реагирования», – пояснил представитель Агентства.

Ахметов добавил, что во избежание ограничений реализации сахара на монополизированном рынке, АЗРК предлагает реализовывать продукцию на товарной бирже, учитывая, что сахар давно уже является биржевым товаром. Также, по его словам, Правительство планирует снабдить заводы оборотными средствами от двух дополнительных субъектов рынка: СПК и торговых сетей. Это позволит сахарным заводам получить оборотные средства на покупку сырья и стабилизировать ценообразование на рынке. В связи с этим уже в следующем году такого резкого скачка стоимости сахара, как в текущем году, не должно быть.