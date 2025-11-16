Сахарный диабет исключат из списка социально значимых болезней в Казахстане: что ждет пациентов?

В стране около 535 тысяч человек страдают диабетом

По данным Министерства здравоохранения, теперь сахарный диабет будет рассматриваться в рамках пакета обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Ранее подобных ограничений не было. В официальном комментарии ведомство сообщило, что изменения не будут ограничивать права пациентов.

— Решение не снижает уровень социальной защиты пациентов. Напротив, оно повышает стабильность финансирования и расширит доступ к новым методам лечения, — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, государство, как и раньше, продолжит бесплатно оказывать медицинскую помощь детям, беременным женщинам, пенсионерам, студентам, людям с инвалидностью, безработным и пациентам с хроническими заболеваниями.

Фото: pixabay.com

Согласно отчету Республиканского центра развития здравоохранения, в среднем на обеспечение одного пациента амбулаторными лекарствами государство тратит 618 тысяч тенге в год. При этом граждане, которые платят страховые взносы, могут получать эти услуги в 10 раз дешевле. Например, самозанятым необходимо платить 51 тысячу тенге в год. За инвалидов и безработных взносы перечисляет государство. Если диабетиком является наёмный работник, взносы перечисляет работодатель. А самозанятые, не входящие ни в одну льготную категорию, оплачивают взносы самостоятельно.

В стране почти 535 тысяч человек страдают диабетом. Из них 504 456 человек (95%) зарегистрированы с диабетом второго типа. Еще 30 577 человек живут с диабетом первого типа, среди них 5 625 детей.

Люди с диабетом первого типа вынуждены принимать инсулин всю жизнь. Поэтому реформа может напрямую повлиять на качество их жизни.

— По словам Министерства, 95 процентов пациентов застрахованы. А что будет с оставшимися 5 процентами? Это примерно 1600 человек. Если они останутся без инсулина, то что их ждет? — говорит директор общественного фонда «Диабетический родительный комитет» Руслан Закиев.

Фото: из личного архива Руслана Закиева

В реформе не учли социальный фактор

По словам Руслана Закиева, изменения внесены в статью 196 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

— Государство вправе проводить реформы. Но они не должны происходить за счет жизни и здоровья людей. Люди, живущие с диабетом, уже сталкиваются с ограничениями при обучении, трудоустройстве и лечении. Именно это вызывает беспокойство, — говорит он.

Президент Казахстанского общества по изучению диабета Жанай Аканов отмечает еще одну проблему, это индивидуальная непереносимость некоторых препаратов. Такие лекарства ранее закупались по торговому названию, то есть у конкретного производителя, и расходы покрывались из местных бюджетов. После исключения диагноза из перечня социально значимых заболеваний акиматы больше не смогут их закупать.

Фото: из личного архива Жаная Аканова

— При принятии решения Министерство не уделило достаточного внимания социальным последствиям. Исключение диабета из списка уменьшает не только медицинскую, но и социальную поддержку. Такие реформы нужно было проводить постепенно, после широкого общественного обсуждения, — считает Аканов.

Рост цен и спрос: Достаточно ли лекарств для диабетиков?

Из амбулаторного перечня исключены препараты класса агонистов рецепторов ГПП-1, такие как «Виктоза» и «Трулисити». Руслан Закиев отмечает, что десятки тысяч пациентов в Казахстане принимали эти лекарства. Для многих это был единственный эффективный метод лечения: препараты не вызывают гипогликемию, помогают снижать вес, а также предотвращают инфаркты и инсульты.

— Да, эти лекарства дорогие. Но их эффективность и польза намного выше. Теперь мы можем столкнуться с ростом сердечно-сосудистых заболеваний и смертности среди пациентов с диабетом второго типа, — говорит он.

Фото: freepik.com

Сахарный диабет является одним из самых дорогостоящих заболеваний в амбулаторном лекарственном обеспечении. На него приходилось 26% всех расходов. Поэтому эксперты предлагают создать отдельную формулярную комиссию по вопросам диабета.

Ответственность пациента очень важна

Распространенность диабета в Казахстане вызывает серьезную тревогу. Специалисты называют заболевание «скрытой эпидемией» и подчеркивают необходимость усиления профилактики.

Доцент-исследователь кафедры семейной медицины АМУ, эндокринолог, PhD Акбаян Маркабаева отмечает, что повышенный уровень сахара в крови разрушительно действует на всю сосудистую систему.

— Глюкозотоксическое воздействие это постоянный удар по сосудам. В любой момент это может привести к почечной недостаточности, потере зрения или ампутации конечностей. В Казахстане ежедневно 100 людям ставят диагноз диабет, и примерно пяти пациентам ампутируют конечность, — говорит врач.

Фото: из личного архива Акбаян Маркабаевой

Она напоминает, что диабет бывает двух типов: первый это идиопатический, причины до конца не изучены; второй — наследственный, часто возникающий из-за ожирения и малоподвижности.

— Сейчас в стране чаще встречается диабет второго типа, связанный с ожирением. Профилактика и скрининг должны быть на первом плане. Кроме того, отсутствие в Казахстане института эндокринологии это серьезная проблема, — добавила Маркабаева.

Кандидат медицинских наук, нефролог Венера Алтынова также указала на тяжелые последствия диабета.

— При осложненном течении диабета страдают почки, таким пациентам требуется диализ. Лечение одного человека обходится до пяти миллионов тенге. Поэтому в борьбе с диабетом главное не экономия, а профилактика, — отметила она.

Маркабаева подчеркивает, что здоровье можно поддерживать не только лекарствами, но и образом жизни.

— При диабете второго типа образ жизни играет ключевую роль. Правильное питание и физическая активность это основа. Государство тратит сотни миллиардов тенге на препараты. Но некоторые пациенты не принимают лекарства вовремя и у них истекают срок годности. Поэтому нужно повышать ответственность граждан. Диета, отказ от сладкого это простейшие, но самые эффективные меры профилактики, — говорит специалист.

По мнению экспертов, профилактика диабета гораздо эффективнее, чем лечение. При этом государство все же обеспечивает пациентов лекарствами и медпомощью.

Однако если человек сам не будет следить за здоровьем, правильно питаться и вести активный образ жизни, это может привести к нежелательным последствиям.

