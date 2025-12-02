Сахарные заводы построят в двух регионах Казахстана

В ходе переговоров обсуждены перспективы развития сахарной отрасли, вопросы привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Айдарбек Сапаров отметил, что министерством принимаются комплексные меры, направленные на снижение импортозависимости и переход к самообеспечению.

В Казахстане работают четыре сахарных завода, три из которых перерабатывают сахарную свеклу общей мощностью 870 тыс. тонн в год. При этом ежегодное потребление сахара достигает 500 тыс. тонн, а внутреннее производство из отечественного сырья покрывает лишь 14% потребности.

— Создание новых перерабатывающих мощностей и формирование устойчивой сырьевой базы — ключевые приоритеты государства. Инициатива Cengiz Holding является стратегически важным шагом для укрепления продовольственной безопасности, — подчеркнул министр.

Турецкий холдинг рассматривает возможность строительства в Казахстане двух сахарных заводов общей мощностью до 300 тыс. тонн сахара в год. В качестве потенциальных площадок изучаются Северо-Казахстанская и Павлодарская области, обладающие необходимыми климатическими условиями, инфраструктурой и земельными ресурсами для развития сахарного производства.

По словам Дженгиза Шабана проект предусматривает инвестиции в размере 500 млн долларов США сроком на 10 лет. Строительство двух заводов планируется начать в 2026 году, а ввести их в эксплуатацию — в течение двух лет.

Реализация проекта позволит обеспечить внутренний рынок сахаром, а также развить сопутствующие производства — кормовые продукты, ингредиенты для пищевой промышленности, промышленный спирт и другие виды продукции.

Стороны договорились продолжить детальную проработку проекта и обсудить дальнейшие шаги в ближайшее время.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в реализации проекта.

Ранее на встрече вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангаринас президентом компании Al Khaleej Sugar Аль Гурэйр Джамалем был рассмотрен ход подготовки к реализации проекта по строительству крупнейшего в стране сахарного завода.