Сафари, шоу беркутов, шествие каравана, свежий саумал: чем готов удивлять туристов Туркестан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для туристов, прибывающих в священный Туркестан, будут созданы все условия. Каждый путешественник сможет сделать онлайн-выбор перед прибытием. На аппаратном совещании, прошедшем под председательством главы региона Умирзака Шукеева аким города Туркестан Рашид Аюпов доложил о проделанной работе и планах развития областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Разработанная «туркорзина» включает в себя поездку на электромобиле, услуги гида и аудиогида, посещение магазинов, где реализуют брендированные сувениры. Кроме того, для туристов организуют сафари до городища Сауран, шоу беркутов, шоу кочевников, вечернее шествие каравана верблюдов и ужины под звуки кобыза. Туристы также смогут отведать горячий тандыр и выпить свежий саумал, а также стать свидетелями яркого конного шоу.

Вместе с тем на совещании стало известно, что в Туркестане в июле планируется завершить ряд строительных работ. К примеру, на сегодняшний день на 3 этапа разделены работы по благоустройству территории заповедника-музея «Азрет Султан». В настоящее время проводятся земляные работы по прокладке канализационных сетей и заливке бетона на территории фонтана.

В то же время в парке Первого Президента полностью завершены работы по прокладке систем электроснабжения и канализации. Также установлено освещение и введена в эксплуатацию внешняя система водоснабжения. В парке высажено около 2 тысяч саженцев различных деревьев.

На территории духовно-культурного центра продолжаются строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство территории драмтеатра. Помимо этого, предстоящей осенью завершится строительство уникального туристического комплекса «Керуен сарай».

Напомним, в текущем году в Туркестане ожидается ввести в эксплуатацию здание домов управлений, департаментов, конгресс-центр, площадь Нур-Султана, стадион, дворец школьников, цифровой офис, спортивный комплекс с бассейном, Смарт сити, городской парк, драматический театр, научно-универсальную библиотеку, Центр «Ұлы дала елі» и музей Х.А. Яссауи.