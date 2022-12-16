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Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем Независимости

16 Декабря 2022, 14:27
Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем Независимости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. Он поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем Независимости, выразив искренние пожелания мира и процветания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поблагодарил собеседника за поздравления и заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с братским Кыргызстаном.

В ходе разговора стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства.

16 декабря в Казахстане отмечают День Независимости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев, подчеркнув, что это великая дата в истории нашей страны.

Фото: akorda.kz


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