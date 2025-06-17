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    13:43, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Садыр Жапаров провел переговоры с Си Цзиньпином в Астане

    В Астане на полях саммита «Центральная Азия – Китай» состоялась встреча Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу президента КР.

    Садыр Жапаров провел переговоры с Си Цзиньпином в Астане
    Фото: пресс-служба Президента КР

    Стороны провели широкий обмен мнениями о состоянии и перспективах кыргызско-китайских отношений, углублении всестороннего и всеобъемлющего стратегического сотрудничества.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона высоко ценит и поддерживает все усилия и стремления Кыргызской Республики, направленные на укрепление государственного суверенитета, наращивание собственного потенциала, обеспечение устойчивого социально-экономического развития и улучшение благосостояния народа.

    В свою очередь, Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызская Республика придает особое значение отношениям с Китаем. Государственный визит в Китай в феврале 2025 года стал важной вехой в истории двусторонних отношений. Был подписан целый ряд важных соглашений, которые уже начали приносить результаты

    - Мы искренне ценим достигнутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении, равноправии и добрососедстве, - сказал Президент КР.

    Кыргызский лидер акцентировал внимание на том, что Китай является одним из главных инвестиционных партнеров Кыргызстана. Также отмечено начало строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

    Итогами переговоров стало подписание ряда документов:

    · Обменное письмо между кабинетом министров КР и правительством КНР о реализации проекта «Обеспечение специализированной техникой подразделения Службы водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР»;

    · Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и инновационных технологий КР и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР о совместном создании Центра сотрудничества по применению искусственного интеллекта между Китаем – государством Шанхайской организации сотрудничества (Кыргызская Республика);

    - Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере перерабатывающей промышленности между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Министерством промышленности и информатизации КНР

    · Соглашение о сотрудничестве в области пограничного здравоохранения и карантина между Министерством здравоохранения КР и Главным таможенным управлением КНР;

    · Меморандум о сотрудничестве между Кыргызским национальным информационным агентством «Кабар» и Медиакорпорацией Китая;

    · Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области новостей между Издательским домом «Слово Кыргызстана» КР и Информационным агентством «Синьхуа» КНР.

    Напомним, 17 июня Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия во втором саммите «Центральная Азия – Китай».

    В саммите планируется участие глав государств региона и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который находится с визитом в Казахстане.

    Теги:
    Китай Кыргызстан Садыр Жапаров Центральная Азия Си Цзиньпин
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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