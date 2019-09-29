+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 16 °С
USD 387.63 EUR 423.49
RUB 6.02 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

С развитием агропромышленного комплекса Павлодарской области ознакомился глава МСХ

29 Сентября 2019 09:35
Поделиться:
С развитием агропромышленного комплекса Павлодарской области ознакомился глава МСХ

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области с рабочим визитом побывал глава Минсельхоза РК Сапархан Омаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Новости по теме

Приусадебные хозяйства готовы развивать сельчане Жамбылской области
Свыше 25 тысяч жамбылцев могут стать участниками пилотного проекта по росту доходов В Казахстане могут ввести запрет на вывоз скота за рубеж Глава МСХ объяснил снижение объемов экспорта казахстанской муки

В рамках визита министр вместе с главой региона Булатом Бакауовым ознакомился с ходом уборочной кампании, а также посетил ряд предприятий, специализирующихся на переработке сельскохозяйственной продукции.

В первую очередь глава Минсельхоза РК и аким области побывали на базе ТОО «Галицкое» в Успенском районе, где строят молочно-товарную ферму на 1 тыс. голов КРС. МТФ планируется сдать в декабре этого года. Предприятие закупило 218 коров симментальской породы в Чехии. До конца года предполагается приобретение еще 190 голов. Оставшиеся 592 головы ТОО планирует получить за счет имеющегося собственного маточного поголовья. На строительство фермы предприятие получило кредит в размере 300 млн тенге.


Сапархан Омаров и Булат Бакауов побывали также в ТОО Astyk PV района Тереңкөл и ТОО КХ «Пахарь» Железинского района, где занимаются организацией племенного репродуктора на 4500 голов и откормочной площадки на 10 тыс. голов КРС абердин-ангусской породы.

Также министр сельского хозяйства страны посетил КХ «Тимур», где ему представили производственную базу и лабораторию хозяйства. Расположенное в Евгеньевском сельском округе КХ «Тимур» занимается производством картофеля и овощей. Продукция хозяйства пользуется спросом как в области, так и за ее пределами. За хозяйством закреплено около 1,5 тыс. га сельхозугодий. В 2011 году было завершено строительство овощехранилища на 13 тыс.тонн с современным оборудованием. Хозяйство большое внимание уделяет внедрению современных технологий, одним из первых в регионе приобрело и установило у себя дождевальную машину марку «Wallei». В 2014 году введена в эксплуатацию линия по полировке, мытью и упаковке моркови и картофеля. Стоимость данных установок - 1 млн евро.


Во время посещения КХ «Тимур» Сапархан Омаров узнал нужды фермеров. Так, руководитель ТОО «КХ Данекер» Кайрат Абишев поинтересовался вопросом дальнейшего субсидирования использования элитных семян картофеля и строительно-монтажных работ. Отвечая на данный вопрос, министр заверил, что пожелания фермеров будут учтены.

В селе имени М. Омарова глава МСХ и Булат Бакауов побывали в КХ «КронАгро», которое занимается орошаемым земледелием и выращивает картофель, ячмень, люцерну и кукурузу. Предприятие завершило строительство овощехранилища на 12 тыс. тонн.

«Наш проект включает в себя 3 направления: орошение, строительство овощехранилищ и молочно-товарной фермы на 1200 голов голштинской породы КРС, - рассказывает руководитель предприятия Дидар Бейсембаев. - На сегодняшний день имеем завершенные проекты по орошению на 1200 га, а также овощехранилища по голландской и немецкой технологиям на 12 тыс. тонн картофеля. Строительство молочно-товарной фермы завершено на 50%. В следующем году этот проект будет запущен. У нас трудятся 77 человек, еще 60 человек будут приняты на работу после полного запуска проекта. Стоимость проекта - 5,7 млрд тенге».

Рабочая поездка главы Минсельхоза завершилась в сельской зоне Экибастуза посещением тепличного комплекса ТОО «KAZTOMAT».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Сельское хозяйство,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив