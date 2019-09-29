С развитием агропромышленного комплекса Павлодарской области ознакомился глава МСХ

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области с рабочим визитом побывал глава Минсельхоза РК Сапархан Омаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

В рамках визита министр вместе с главой региона Булатом Бакауовым ознакомился с ходом уборочной кампании, а также посетил ряд предприятий, специализирующихся на переработке сельскохозяйственной продукции.

В первую очередь глава Минсельхоза РК и аким области побывали на базе ТОО «Галицкое» в Успенском районе, где строят молочно-товарную ферму на 1 тыс. голов КРС. МТФ планируется сдать в декабре этого года. Предприятие закупило 218 коров симментальской породы в Чехии. До конца года предполагается приобретение еще 190 голов. Оставшиеся 592 головы ТОО планирует получить за счет имеющегося собственного маточного поголовья. На строительство фермы предприятие получило кредит в размере 300 млн тенге.





Сапархан Омаров и Булат Бакауов побывали также в ТОО Astyk PV района Тереңкөл и ТОО КХ «Пахарь» Железинского района, где занимаются организацией племенного репродуктора на 4500 голов и откормочной площадки на 10 тыс. голов КРС абердин-ангусской породы.

Также министр сельского хозяйства страны посетил КХ «Тимур», где ему представили производственную базу и лабораторию хозяйства. Расположенное в Евгеньевском сельском округе КХ «Тимур» занимается производством картофеля и овощей. Продукция хозяйства пользуется спросом как в области, так и за ее пределами. За хозяйством закреплено около 1,5 тыс. га сельхозугодий. В 2011 году было завершено строительство овощехранилища на 13 тыс.тонн с современным оборудованием. Хозяйство большое внимание уделяет внедрению современных технологий, одним из первых в регионе приобрело и установило у себя дождевальную машину марку «Wallei». В 2014 году введена в эксплуатацию линия по полировке, мытью и упаковке моркови и картофеля. Стоимость данных установок - 1 млн евро.





Во время посещения КХ «Тимур» Сапархан Омаров узнал нужды фермеров. Так, руководитель ТОО «КХ Данекер» Кайрат Абишев поинтересовался вопросом дальнейшего субсидирования использования элитных семян картофеля и строительно-монтажных работ. Отвечая на данный вопрос, министр заверил, что пожелания фермеров будут учтены.

В селе имени М. Омарова глава МСХ и Булат Бакауов побывали в КХ «КронАгро», которое занимается орошаемым земледелием и выращивает картофель, ячмень, люцерну и кукурузу. Предприятие завершило строительство овощехранилища на 12 тыс. тонн.

«Наш проект включает в себя 3 направления: орошение, строительство овощехранилищ и молочно-товарной фермы на 1200 голов голштинской породы КРС, - рассказывает руководитель предприятия Дидар Бейсембаев. - На сегодняшний день имеем завершенные проекты по орошению на 1200 га, а также овощехранилища по голландской и немецкой технологиям на 12 тыс. тонн картофеля. Строительство молочно-товарной фермы завершено на 50%. В следующем году этот проект будет запущен. У нас трудятся 77 человек, еще 60 человек будут приняты на работу после полного запуска проекта. Стоимость проекта - 5,7 млрд тенге».

Рабочая поездка главы Минсельхоза завершилась в сельской зоне Экибастуза посещением тепличного комплекса ТОО «KAZTOMAT».



