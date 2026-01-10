Дональд Трамп и Густаво Петро встретятся в феврале в США

Сообщается, что оба лидера похвалили друг друга и объявили о планах встретиться в Вашингтоне в феврале.

В посте в Truth Social, Трамп подтвердил о готовности встречи с колумбийским лидером.

— Я с нетерпением жду встречи с президентом Колумбии Густаво Петро в Белом доме в первую неделю февраля. Уверен, что это пойдет на пользу Колумбии и США, но необходимо прекратить ввоз кокаина и других наркотиков в Соединенные Штаты. Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу! — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Министр обороны Колумбии Педро Санчес сообщил, что планирует отправиться в Вашингтон вместе с президентом для встречи с американскими официальными лицами и что он больше не опасается, что США начнут военную атаку на его страну.

— Вчера он (Дональд Трамп) сказал, что для него «большая честь» вести переговоры с президентом Колумбии для решения общей проблемы, — сообщил Педро Санчес.

По словам Санчеса, Колумбия является главным союзником США в борьбе с наркотиками в Западном полушарии.

Министр обороны Колумбии отметил, что колумбийские власти особенно внимательно следят за перемещениями лидеров венесуэльского преступного синдиката «Tren de Aragua» и колумбийской группировки «Colombia’s ELN», признанной США террористической организацией и имеющей базы в Венесуэле. Около 30 000 военнослужащих Колумбии были направлены для охраны 1400-мильной границы с Венесуэлой.

— Мы готовы победить эти группировки или противостоять им, — добавил Педро Санчес.

Исторически США имели прочные отношения с Колумбией, которая ежегодно получала сотни миллионов долларов в виде военной и другой помощи. После прихода к власти Густаво Петро в 2022 году эти отношения ухудшились. При Трампе связи с Колумбией ослабли. В октябре администрация Трампа ввела санкции против Петро и членов его семьи из-за предполагаемых связей с наркоторговлей, но президент Колумбии отрицает эти обвинения.

Сообщается, что две недели назад власти Колумбии отправили письмо министру обороны США Питу Хегсету с приглашением в страну, чтобы он своими глазами увидел, какую работу страна ведёт по борьбе с поставками наркотиков.

Ранее сообщалось, что Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес президента Колумбии Густаво Петро, заявив, что тот «недолго будет производить кокаин и продавать его США».