    15:37, 15 Март 2026 | GMT +5

    С неба — на избирательный участок: парапланерист проголосовал на референдуме в Усть-Каменогорске

    Экстремал приземлился на избирательный участок, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.

    Фото: акимат ВКО

    В Восточно-Казахстанской области в городе Усть-Каменогорске парапланерист Николай Петинцев принял участие в голосовании на республиканском референдуме по новой Конституции РК.

    Свой голос он отдал в избирательном участке, расположенном в школе № 42. По его словам, участие в голосовании — это возможность проявить активную гражданскую позицию и внести вклад в будущее страны.

    Николай отметил, что считает важным не оставаться в стороне от значимых событий и участвовать в жизни государства.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Конституционная реформа Референдум-2026
    Динара Жусупбекова
