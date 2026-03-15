С неба — на избирательный участок: парапланерист проголосовал на референдуме в Усть-Каменогорске
Экстремал приземлился на избирательный участок, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.
В Восточно-Казахстанской области в городе Усть-Каменогорске парапланерист Николай Петинцев принял участие в голосовании на республиканском референдуме по новой Конституции РК.
Свой голос он отдал в избирательном участке, расположенном в школе № 42. По его словам, участие в голосовании — это возможность проявить активную гражданскую позицию и внести вклад в будущее страны.
Николай отметил, что считает важным не оставаться в стороне от значимых событий и участвовать в жизни государства.