С неба — на избирательный участок: парапланерист проголосовал на референдуме в Усть-Каменогорске

В Восточно-Казахстанской области в городе Усть-Каменогорске парапланерист Николай Петинцев принял участие в голосовании на республиканском референдуме по новой Конституции РК.

Свой голос он отдал в избирательном участке, расположенном в школе № 42. По его словам, участие в голосовании — это возможность проявить активную гражданскую позицию и внести вклад в будущее страны.

Николай отметил, что считает важным не оставаться в стороне от значимых событий и участвовать в жизни государства.