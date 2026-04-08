С какими проблемами сталкиваются изготовители кормов для рыб в Казахстане

В рамках фестиваля будет организован масштабный форум, направленный на обсуждение вопросов рыбного хозяйства в Казахстане. При этом основной акцент будет сделан на переходе от традиционного рыболовства к промышленному.

— В рамках форума будут представлены автоматизированные системы выращивания рыбы и установки замкнутого водообращения, а также проведены прямые переговоры между отечественными предпринимателями и европейскими инвесторами, — заявил депутат Мажилиса, председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев в программе «Бүгін Live» телеканала Jibek Joly.

Значимость промышленного выращивания рыбы в этом контексте становится особенно очевидной, поскольку речь идет не только о технологической модернизации, но и о шаге, продиктованном необходимостью эффективного использования ресурсов.

— Казахстан относится к регионам, испытывающим дефицит воды. 80 процентов воды поступает из-за рубежа. Более того, в южных регионах в отдельные сезонные периоды эта проблема проявляется особенно остро. Поэтому, чтобы не зависеть от природных условий, необходимо внедрять новые механизмы. При переходе на промышленный формат увеличивается и производительность, поскольку в специальных системах питание рыбы и ее потребности находятся под полным контролем, — отметил депутат.

Вместе с тем следует отметить, что изменения в отрасли получают поддержку не только на практическом уровне, но и с точки зрения законодательства.

— В прошлом году был принят Водный кодекс. Он предусматривает переход от использования воды к водосберегающим технологиям, — сказал спикер.

Кроме того, меры государственной поддержки стимулируют переход к промышленному формату через конкретные механизмы.

— Если средние и малые хозяйства приобретают системы капельного или дождевального орошения, государство субсидирует 80 процентов их стоимости. Также имеются различия в тарифах. В прошлом году площадь орошаемых земель в Казахстане увеличилась на 150 тысяч гектаров. В дальнейшем планируется довести этот показатель до трех миллионов гектаров, — сообщил он.

В то же время сохраняются проблемы, сдерживающие системное развитие отрасли.

— В рыбном хозяйстве сохраняется зависимость от импорта. Основная причина — недостаточное производство кормов для рыбы в стране. Наладить это направление — одна из важных задач на ближайшую перспективу, — подчеркнул депутат.

