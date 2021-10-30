С ходом реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» ознакомился министр финансов РК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов Ерулан Жамаубаев посетил объекты социального назначения Туркестанской области, которые реализуются в рамках программы «Ауыл - Ел бесігі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МФ РК.

Глава Минфина посетил объекты образования и здравоохранения, культуры и спорта Ордабасинского, Байдибекского, Казыгуртского районов.

Также Е. Жамаубаев провел итоговое заседание с участием акимов районов, городов и других государственных органов в Шымкенте.

Министр финансов отметил, что на реализацию проекта «Ауыл - Ел бесігі» для бюджета области из республиканского бюджета в текущем году выделены 14,9 млрд тенге.

Между тем, республиканский бюджет всемерно оказывает помощь региону. Только в текущем году размер субвенции составил 392 млрд тенге, из которых 305 млрд тенге уже перечислены региону.

Наряду с этим из резерва Правительства с 2019 по 2021 годы были выделены 116,6 млрд тенге, а выделенные целевые трансферты на реализацию важных приоритетных задач социально-экономического развития региона составили 318 млрд тенге.