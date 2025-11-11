С декабря поезд «Алматы — Ташкент» будет курсировать ежедневно
Нацперевозчик запускает ежедневное курсирование международного поезда Тальго «Алматы — Ташкент», передает агенство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
С 14 декабря поезд «Тальго» по маршруту «Алматы — Ташкент» будет курсировать ежедневно, что позволит перевозить более 400 пассажиров в сутки.
На маршруте будут использоваться составы с повышенным уровнем комфорта.
— Введение ежедневного сообщения призвано усилить транспортную связанность между Казахстаном и Узбекистаном, содействовать развитию туристического потока и укреплению культурных и деловых связей между двумя странами, — говорится в сообщении.
К предстоящему зимнему сезону также планируются дополнительные изменения в графиках движения поездов на ряде направлений.
Билеты будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло на сайте.
Напомним, поезда с вагонами «Тальго» курсируют на 13 маршрутах.