С декабря поезд «Алматы — Ташкент» будет курсировать ежедневно

С 14 декабря поезд «Тальго» по маршруту «Алматы — Ташкент» будет курсировать ежедневно, что позволит перевозить более 400 пассажиров в сутки.

На маршруте будут использоваться составы с повышенным уровнем комфорта.

— Введение ежедневного сообщения призвано усилить транспортную связанность между Казахстаном и Узбекистаном, содействовать развитию туристического потока и укреплению культурных и деловых связей между двумя странами, — говорится в сообщении.

К предстоящему зимнему сезону также планируются дополнительные изменения в графиках движения поездов на ряде направлений.

Билеты будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло на сайте.

Напомним, поезда с вагонами «Тальго» курсируют на 13 маршрутах.