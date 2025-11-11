РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:13, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    С декабря поезд «Алматы — Ташкент» будет курсировать ежедневно

    Нацперевозчик запускает ежедневное курсирование международного поезда Тальго «Алматы — Ташкент», передает агенство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

    С декабря поезд «Алматы — Ташкент» будет курсировать ежедневно
    Фото: КТЖ

    С 14 декабря поезд «Тальго» по маршруту «Алматы — Ташкент» будет курсировать ежедневно, что позволит перевозить более 400 пассажиров в сутки.

    На маршруте будут использоваться составы с повышенным уровнем комфорта.

    — Введение ежедневного сообщения призвано усилить транспортную связанность между Казахстаном и Узбекистаном, содействовать развитию туристического потока и укреплению культурных и деловых связей между двумя странами, — говорится в сообщении.

    К предстоящему зимнему сезону также планируются дополнительные изменения в графиках движения поездов на ряде направлений.

    Билеты будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло на сайте.

    Напомним, поезда с вагонами «Тальго» курсируют на 13 маршрутах.

    Теги:
    Ташкент КТЖ Алматы Поезда
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают