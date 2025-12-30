РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:00, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    С 2026 года пропуски взносов в ОСМС не ведут к потере статуса до полугода

    Для граждан, которые самостоятельно и без перерывов уплачивали взносы в ОСМС в течение пяти лет, с 2026 года предусмотрено продление льготного периода сохранения статуса застрахованного до шести месяцев при временном отсутствии платежей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    медицина
    Фото: Kazinform

    Ранее этот период составлял три месяца.

     — Данная мера направлена на максимальный охват населения системой ОСМС и поддержку граждан, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями. Важно: за пропущенные периоды необходимо затем произвести оплату взносов, чтобы не утратить статус, — напомнили в Министерстве здравоохранения РК.

    Ранее Министерство здравоохранения подсчитало, сколько акиматы заплатят в ОСМС за безработных и социально уязвимых в 2026 году.

    Здравоохранение ОСМС Лекарства Минздрав РК
