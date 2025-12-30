С 2026 года пропуски взносов в ОСМС не ведут к потере статуса до полугода

Для граждан, которые самостоятельно и без перерывов уплачивали взносы в ОСМС в течение пяти лет, с 2026 года предусмотрено продление льготного периода сохранения статуса застрахованного до шести месяцев при временном отсутствии платежей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.