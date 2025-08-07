С 1 сентября в Астане снизится тариф на тепло

— Вся работа ведется в рамках инвестиционной программы. Как сообщалось ранее, все предусмотренные работы выполнены и будут полностью завершены к началу отопительного сезона, — отметил он.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Вместе с тем, по его словам, в рамках ежегодного рассмотрения отчетности в этом году департаментом было выявлено неисполнение тарифной сметы у «Астана Энергия» на сумму 31 754 000 тенге (с учетом ставки Национального банка).

— В связи с этим с 1 сентября будет произведено снижение тарифа на 3 тенге. То есть, если сейчас действует тариф в размере 2 707,06 тенге, то с 1 сентября он составит 2 703,81 тенге — снижение на 3,2 тенге, — сообщил Кайрат Нурлан.

Ранее мы писали, что объем инвестпрограммы по теплу сократили с 15,4 до 9,5 млрд тенге.