С 1 сентября в Астане снизится тариф на тепло
С 1 сентября 2025 года в Астане произойдет снижение тарифа на тепловую энергию. Об этом корреспонденту агентства Kazinform сообщил руководитель отдела регулирования естественных монополий и цен департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Астана Кайрат Нурлан.
— Вся работа ведется в рамках инвестиционной программы. Как сообщалось ранее, все предусмотренные работы выполнены и будут полностью завершены к началу отопительного сезона, — отметил он.
Вместе с тем, по его словам, в рамках ежегодного рассмотрения отчетности в этом году департаментом было выявлено неисполнение тарифной сметы у «Астана Энергия» на сумму 31 754 000 тенге (с учетом ставки Национального банка).
— В связи с этим с 1 сентября будет произведено снижение тарифа на 3 тенге. То есть, если сейчас действует тариф в размере 2 707,06 тенге, то с 1 сентября он составит 2 703,81 тенге — снижение на 3,2 тенге, — сообщил Кайрат Нурлан.
