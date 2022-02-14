Рюкзак с боеприпасами найден в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Необычную находку обнаружили при ремонте торгового бутика, расположенного по проспекту Сейфуллина, в Алмалинском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Придя на работу, строители под лестницей нашли зеленый рюкзак. Особенность этого помещения состоит в том, что в нем имеется черный выход. На период ремонта его открыли, сюда свободно можно зайти с улицы.

Рюкзак был почти полный: полицейские изъяли несколько десятков патронов разного калибра для нарезного и гладкоствольного оружия.

«Этажом выше расположен хостел, и можно предположить, что кто-то из постояльцев специально спрятал здесь рюкзак. Все это выяснится в ходе следствия, которое начато по факту обнаружения боеприпасов», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.









Напомним, ранее у жителя Жамбылской области обнаружили тайник с оружием.