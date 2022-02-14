+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Рюкзак с боеприпасами найден в центре Алматы

14 Февраля 2022 19:56
Поделиться:
Рюкзак с боеприпасами найден в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Необычную находку обнаружили при ремонте торгового бутика, расположенного по проспекту Сейфуллина, в Алмалинском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Новости по теме
Тайник с оружием обнаружили у жителя Жамбылской области
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области Упавшего в колодец мужчину спасли в Костанайской области Как председатели КСК могут помочь полицейским СКО

Придя на работу, строители под лестницей нашли зеленый рюкзак. Особенность этого помещения состоит в том, что в нем имеется черный выход. На период ремонта его открыли, сюда свободно можно зайти с улицы.

Рюкзак был почти полный: полицейские изъяли несколько десятков патронов разного калибра для нарезного и гладкоствольного оружия.

«Этажом выше расположен хостел, и можно предположить, что кто-то из постояльцев специально спрятал здесь рюкзак. Все это выяснится в ходе следствия, которое начато по факту обнаружения боеприпасов», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.



Напомним, ранее у жителя Жамбылской области обнаружили тайник с оружием.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Видео   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Тайник с оружием обнаружили у жителя Жамбылской области
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Упавшего в колодец мужчину спасли в Костанайской области
Как председатели КСК могут помочь полицейским СКО
Популярное
1 Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
2 1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
4 Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
5 Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
6 Проект по поддержке в трудойстройстве работников предпенсионного возраста запускает Минтруда
Читайте также
Трассу Тараз – Шымкент закрыли из-за сильной метели
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
Проект по поддержке в трудойстройстве работников предпенсионного возраста запускает Минтруда
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив