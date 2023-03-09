Рынок «Тулпар» реконструируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Арендаторам рынка «Тулпар» предлагают временно торговать бесплатно в других местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель рынка «Тулпар» сообщил, что рынок хотят модернизировать и построить там трехэтажное здание.

«Наш рынок хотят модернизировать и просят освободить место до 1 апреля. С учетом внешних обстоятельств, пандемии, нарушения логистики и торговых связей, просим разрешения на продление работы на рынке до 31 декабря 2023 года. По соседству находится незаконный рынок на пересечении улиц Тлендиева и Васнецова. Владелец рынка не собирается ничего модернизировать и покидать место», - обратился мужчина к акиму Алматы Ерболату Досаеву.

«По всем договоренностям, которые мы достигли с собственниками рынков о начале модернизации, сроки должны быть выдержаны по закону. Собственники рынков должны вложить деньги в модернизацию, это касается и рынка «Тулпар». Чтобы вы не потеряли бизнес, торгующие на рынке люди будут переведены на другие точки на время модернизации. Считаю, модернизация нужна. Мы ее переносим из года в год. Рынок «Тулпар» не вкладывался в реконструкцию с самого начала деятельности и в том виде, в котором он находится, работать в городе больше не может», - ответил Ерболат Досаев.

Аким Алмалинского района Ержан Сейтенов добавил, что арендаторам четыре раза переносили сроки модернизации. В этот раз они намерены начать с 1 апреля. Арендаторам предлагают торговать бесплатно на других рынках.

Ерболат Досаев добавил, что торговцам помогут переехать на другие рынки.

«Откладывать модернизацию и реконструкцию дальше нельзя. Инвестора нашли. Пусть приведут в порядок и вы вернетесь, будете работать в нормальных условиях, город получит современные торговые площади. Компромиссы, связанные с переносом дат, как сказал аким района, переносили четыре раза, но ничего не случилось. Город больше не будет ждать, реконструкция нужна. Переезжать надо будет. Условия собственник предложил очень хорошие. По незаконному рынку на Тлендиева - Васнецова я дам поручение управлению предпринимательства выяснить», - сказал аким.