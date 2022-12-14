Рынок сотовых операторов необходимо демонополизировать - АЗРК

14 Декабря 2022, 17:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рынок сотовых операторов необходимо демонополизировать. Об этом заявил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Рустам Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Раньше, когда было четыре оператора, у казахстанцев был выбор тарифов. Сейчас же, когда есть две компании и выбор людей ограничен. Данную тенденцию необходимо изменить», – пояснил спикер.

Заместитель председателя АЗРК отметил, что, во-первых, следует выделить из состава инфраструктурного оператора «Казахтелеком» субъектов смежных рынков – сотовых операторов. Во-вторых, ввести новых игроков через изъятие неэффективно используемого радиочастотного спектра (РЧС) с последующей реализацией государственного ресурса через конкурс – аукцион.

Ранее на заседании Комиссии по демонополизации экономики министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин предложил ряд мер для демонополизации телекоммуникационной отрасли.

В частности, было отмечено, что АО «Казахтелеком» является монополистом на рынке телекоммуникационных услуг с занимаемой долей свыше 80% на рынке фиксированной связи и свыше 60% на рынке мобильной связи.

Значительное положение на телекоммуникационном рынке позволило группе компаний АО «Казахтелеком» занять существенную долю на иных смежных рынках. АО «Казахтелеком» принадлежит 100% доли рынка цифровой маркировки товаров, 78% – доли на рынке операторов фискальных данных, 55% – доля на рынке Центров обработки данных, 33% – доля на рынке услуг платного телевидения, 75% – всех радиочастот.

В качестве решения Б. Мусин предложил демонополизировать группы компаний АО «Казахтелеком» путем вывода на конкурентный рынок одного из мобильных операторов группы.